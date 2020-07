Smarter Einkaufswagen von Edeka verhindert lange Schlangen an den Kassen

Easy einkaufen mit dem Easy Shopper

Supermarktketten arbeiten fortlaufend an Konzepten, um den Einkaufsprozess so angenehm wie möglich zu gestalten. So stehen möglichst kurze Wartezeiten an der Kasse schon seit vielen Jahren im Fokus der Betreiber.

Nachdem sich der ‘Self-Checkout‘ deutschlandweit schon in diversen Supermarktketten etablieren konnte, geht Edeka nun einen Schritt weiter. Mit dem ‘Easy Shopper‘ hat das Unternehmen einen smarten Einkaufswagen entwickelt, der das Anstehen an den Kassen überflüssig macht. "Einkaufen ohne Umpacken und ohne Warten an der Kasse - ganz easy mit dem Easy Shopper! Erleben Sie die schnellste und einfachste Art des Einkaufens mit dem modernsten Einkaufswagen der Welt", schreibt Edeka auf seiner Unternehmenshomepage.

Der smarte Einkaufswagen

Edeka arbeitet wohl schon länger an einem Konzept, welches autonomes Einkaufen ohne Anstehen an der Kasse ermöglichen soll. Bereits Anfang 2020 stellte Edeka in ausgewählten Filialen die Koala-App zur Verfügung. Hier scannten die Kunden die Produkte eigenständig und zahlten sie via App.

Der Easy Shopper geht allerdings noch einen Schritt weiter und beschleunigt das Einkaufen erheblich - sofern das Konzept tadellos funktionieren sollte. Bisher steht der Easy Shopper in circa 30 Filialen bei Minden-Hannover bereit. Sollte sich das Konzept bewähren, ist davon auszugehen, dass der smarte Einkaufswagen deutschlandweit eingeführt wird.

Das Design

Der neue Einkaufswagen besteht aus zwei offenen Ebenen, unten finden wie üblich Getränkekisten Platz, oben können eigene Einkaufstaschen beziehungsweise Kisten und Körbe platziert werden.

Die Besonderheit des Easy Shoppers liegt allerdings nicht im Design, sondern in der verbauten Technologie. Der smarte Einkaufswagen ist mit einem Display sowie dazugehörigem Scanner ausgestattet. Hiermit können die Kunden ihre Waren selbstständig scannen und anschließend in die mitgebrachten Taschen und Kisten legen. Dank des Displays wird den Kunden so ein Überblick über Produkte und Kosten des Einkaufs ermöglicht. Eine integrierte Waage sowie Kamera sorgen dafür, dass der Kunde auch nur die Waren in den Taschen verstaut, die er auch gescannt hat.

Und so funktioniert der Einkauf mit dem Easy Shopper

Vor dem Einkauf muss die für den Easy Shopper entwickelte kostenlose Smartphone-App installiert werden. Diese steht sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung.

Die App generiert anschließend einen Code, welcher mit dem Scanner des Easy Shoppers erfasst werden muss, um das Smartphone mit dem Einkaufswagen zu koppeln.

Nun kann der Einkauf starten - Jedes Produkt muss eigenhändig gescannt und über das Display bestätigt werden, bevor es im Einkaufswagen platziert werden kann. Obst und Gemüse muss hierbei im Voraus selbst gewogen und etikettiert werden.

Beim anschließenden Bezahlen kann der Kunde zwischen zwei Optionen wählen. Wer es bevorzugt bar oder mit Karte zu zahlen, begibt sich an eine Easy-Shopper-Kasse. Hier wird traditionell bei einem Kassierer bezahlt, nur dass die Waren nicht auf das Laufband und wieder zurück in den Wagen gelegt werden müssen.

Wer im Vorfeld seine EC- oder Kreditkarteninformationen in der App hinterlegt, kann direkt via App bezahlen. Anschließend muss der Kassenbeleg an einer Easy-Shopper-Kasse abgeholt werden. Wurden alle Waren korrekt gebucht, leuchtet die Lampe des Einkaufswagens grün auf.

Wer kein Smartphone besitzt, kann als Alternative zur App auch seine Edeka-Kundenkarte (DeutschlandCard) zu Beginn des Einkaufs scannen.

