Millionenbetrag für tierisches Statussymbol - die teuersten Pferde der Welt

Was ist ein gutes Pferd wert? Eine Frage, die man sicherlich nicht pauschal beantworten kann. Nach Angaben des Magazins ehorse kostet ein erwachsenes Pferd mit ein wenig Reiterfahrung in der Regel etwa 3.000 bis 7.000 Euro. Neben der Rasse des Tieres spielen vor allem das Alter, die Ausbildung und die Abstammung eine bedeutende Rolle bei der Preisfindung. Je nach der Ausprägung dieser und noch weiterer Parameter können Pferde zwischen wenigen Tausend bis mehreren Millionen Euro wert sein.

Was macht ein Pferd teuer?

Die wesentlichen Faktoren, die den Preis für ein Pferd bestimmen, fasst die Website Extra Tipp in einem Artikel anschaulich zusammen. Allem voran mache die Rasse einen maßgeblichen Teil des Werts eines Pferdes aus. Manche Rassen seien dabei so begehrt und teuer, dass sie für Privatpersonen praktisch unbezahlbar sind und nur Unternehmen sowie reiche Züchter sich die Tiere leisten könnten. Zu dieser Gruppe zählen nach Angaben der Seite unter anderem der Vollblutaraber, das englische Vollblut und das American Quarter Horse. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Abstammung. Waren bereits der Zuchthengst und/oder die Zuchtstute erfolgreiche und namhafte Pferde, so sei auch beim Nachwuchs die Chance höher, dass er herausragende Leistungen erbringt. Der Erfolg des Vierbeiners ist somit ebenfalls ein Preistreiber. Hat ein Pferd schon prestigeträchtige Auszeichnungen, Preisgelder und Pokale gewonnen, steigt der Wert stark an. Entsprechende Errungenschaften sind jedoch nur mit einer guten Ausbildung zu erreichen. Je fortgeschrittener diese ist, desto teurer ist in der Regel auch das Pferd. Zu guter Letzt bestimmt noch das Alter den Preis. Pferde im Alter von fünf bis neun Jahren seien laut Extra Tipp am teuersten. Ab 17 Jahre würde der Wert wiederum sinken.

Preisschilder im Millionenbereich

In der Geschichte gab es schon einige Pferde, die nach den oben genannten Kriterien die Millionenmarke bei einem Verkauf geknackt haben. Hierunter fällt beispielsweise das in Deutschland sehr berühmte Dressurpferd Totilas. Im Jahr 2010 erwarb der deutsche Unternehmer und ehemalige Springreiter Paul Schockemöhle das niederländische Warmblut von Moorland Stables für rund 13,5 Millionen US-Dollar. Damit ist Totilas nicht nur das teuerste Dressurpferd der Welt, sondern auch eines der wertvollsten Pferde überhaupt. In seiner Blüte galt der Hengst als wahres Wunder des Sports und stellte zu dieser Zeit mehrere Rekorde auf. Im Jahr 2020 wurde Totilas 20 Jahre alt und wird nach Informationen des Magazins Pferderevue heute als Deckhengst verwendet.

Das teuerste Springpferd der Welt soll den Preis von Totilas nochmals um einiges getoppt haben. Nach Angaben der Seiten Extra Tipp und Centered-Riding wechselte der Selle Francais-Fuchswallach Palloubet d’Halong im Jahr 2013 für 24,5 Millionen US-Dollar den Besitzer. Der wohlhabende Käufer war die Qatar Equestrian Federation. Laut Centered-Riding war der Erwerb zum damaligen Zeitpunkt eine absolute Sensation. Dabei war nicht nur erstaunlich, dass die Scheichs einen Multi-Millionenbetrag hinblätterten, sondern auch, dass es sich bei Palloubet d’Halong um ein Springpferd handelte, wobei in Katar doch eigentlich bevorzugt Rennpferde gehandelt würden.

Wenn es um den Preis geht, kommen bisher weder Dressur- noch Springpferde an eine bestimmte Gruppe von Pferden heran: die Rennpferde. Bei den drei wertvollsten Tieren der Branche handelt es sich ausschließlich um englische Vollblüter des Rennsports. Diese Rasse wurde extra für hohe Geschwindigkeiten gezüchtet und bringt deshalb auch die schnellsten Pferde der Welt hervor. Den dritten Platz unter den Edelrössern belegt der Hengst Shareef Dancer, welcher schon im Jahr 1984 seinen Besitzer wechselte und dabei einen unglaublichen Verkaufserlös von 40 Millionen US-Dollar erzielte. Überboten wurde diese Rekordzahlung von der Veräußerung des Rennpferdes Big Brown. Nach Angaben von ehorse brachte das Laufwunder der "International Equine Acquisitions Holding" im Jahr 2008 ganze 60 Millionen US-Dollar ein. Heute gibt es nur ein Pferd auf dem Planeten, das noch teurer war.

Das teuerste Pferd der Welt

Die bis heute teuerste Transaktion eines Pferdes fand im Jahr 2000 statt. Damit ist der wortwörtliche Spitzenreiter schon stolze 20 Jahre lang die Nummer eins der Branche. Beim aktuellen Rekordhalter handelt es sich um das englische Vollblut Fusaichi Pegasus, welches vom japanischen Unternehmer "Fusao Sekiguchi FuPeg" damals für insgesamt 64 Millionen US-Dollar an den irischen Züchter Coolmore Stud verkauft wurde. Der Name des Tieres soll sich aus einer Kombination aus dem Namen des ehemaligen Besitzers und dem japanischen Wort "ichi", was so viel wie "Nummer eins" bedeute, zusammensetzen. Fusaichi Pegasus stammt laut dem Buch Wunderpferde in direkter Linie von Mr. Propetcor ab, welcher eines der erfolgreichsten Rennpferde in der amerikanischen Geschichte gewesen sein soll. Während seiner Karriere hat Fusaichi Pegasus unter anderem das Kentucky Derby, eines der prestigeträchtigsten Rennen der Vereinigten Staaten, gewonnen. Nach seinem Verkauf an Coolmore Stud wurde der Hengst jedoch nur noch zur Zucht eingesetzt. Zu seinen Nachkommen zählen laut Wunderpferde erfolgreiche Rennpferde wie Ruler on ice, Bandini und Haradasun, die allesamt ebenfalls schon bedeutende Rennen gewonnen haben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexia Khruscheva / Shutterstock.com