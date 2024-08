Effektive Schutzmaßnahmen

Eine unerwartete Gutschrift von einer unbekannten Person auf einem PayPal-Konto mag zunächst harmlos erscheinen, kann jedoch einen raffinierten Betrugsversuch darstellen. Vor der Methode, bei der Kriminelle durch vermeintliche Versehen an das Geld anderer gelangen, kann man sich jedoch effektiv schützen.

Ablauf des Betruges

Der Ablauf des Betrugs, vor dem die Verbraucherzentrale warnt, ist simpel, aber effektiv: Eine unbekannte Person überweist einen kleinen Betrag über PayPal und kontaktiert kurz darauf mit der Bitte, das Geld zurückzuzahlen. Häufig wird dabei die Option "Freunde und Familie" vorgeschlagen. Diese Methode zielt darauf ab, den PayPal-Käuferschutz zu umgehen und das Opfer doppelt zu schädigen. Der Betrugsversuch funktioniert so: Zunächst wird eine ungeklärte Zahlung über die Option "für Waren und Dienstleistungen" empfangen. Kurz darauf entschuldigt sich der Absender und gibt an, sich vertippt zu haben, und bittet um Rückzahlung über "Freunde und Familie". Wird der Bitte nachgekommen, meldet der Betrüger die ursprüngliche Zahlung bei PayPal als Problem. PayPal bucht die ursprüngliche Zahlung vom Konto des Empfängers zurück, sodass der Betrüger sowohl die ursprüngliche Summe als auch die Rückzahlung erhält. Bei der Option "Freunde und Familie" existiert kein Käuferschutz, was bedeutet, dass das gezahlte Geld nicht zurückgeholt werden kann.

Effektive Schutzmaßnahmen

Um sich vor dieser Betrugsmasche zu schützen, sollten Nutzer bei unerwarteten Zahlungen auf ihrem PayPal-Konto folgende Schritte beachten: Zunächst die Zahlung in der Aktivitätenübersicht der PayPal-App oder im Web-Browser prüfen. Anschließend die Funktion "Rückzahlung senden" in der App oder "Diesen Betrag zurückzahlen" im Browser nutzen. Dadurch wird die Zahlung im Rahmen der ursprünglichen Transaktion rückerstattet, ohne eine neue Transaktion auszulösen.

Es ist wichtig, keine neuen Zahlungen über "Freunde und Familie" an unbekannte Personen vorzunehmen und im Zweifelsfall den PayPal-Kundenservice zu kontaktieren, um den Fall zu klären. In der PayPal-Community wird regelmäßig vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Informationen und Wachsamkeit sind entscheidend, um sich zu schützen.

Zusätzliche Hinweise

Auch wenn PayPal selbst keine signifikante Zunahme solcher Fälle meldet, bleibt Vorsicht geboten. Darüber hinaus gibt es weitere Empfehlungen, um PayPal sicher zu nutzen. Nutzer sollten immer direkt in ihrem PayPal-Konto nachsehen und keine Links aus verdächtigen E-Mails folgen. Experten raten außerdem, für verschiedene Online-Dienste unterschiedliche Passwörter zu verwenden und Anmeldeinformationen sicher zu halten. Falls ein Betrugsfall eintritt, sollten alle relevanten E-Mails und Transaktionen dokumentiert und der Vorfall bei der Polizei gemeldet werden.

Redaktion finanzen.net