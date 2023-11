Energiesparen

Der Winter bringt nicht nur kalte Temperaturen und kürzere Tage mit sich, sondern oft auch höhere Ausgaben, insbesondere in Bezug auf Heizkosten und Stromverbrauch. Mit einigen gezielten Maßnahmen können Sie jedoch effektiv Geld sparen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Dämmung und Isolation

Dämmung und Isolation spielen eine entscheidende Rolle, um Energieverluste in Gebäuden zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten, wie spartipps.de in einem Online-Beitrag berichtet. Undichten Fenstern, welche Kaltluft eindringen und Wärme entweichen lassen, kann durch den Einsatz von Dichtungsstreifen effektiv entgegengewirkt werden. Zusätzlich können schwere Vorhänge als zusätzliche Isolationsmaßnahme genutzt werden, um zu verhindern, dass Wärme durch die Fenster entweicht. Ein weiterer kritischer Bereich ist das Dach. Ein ungedämmtes Dach kann eine große Menge an Heizenergie verlieren, wobei Heizsparer in einem Online-Beitrag sogar von einem Energieverlust von bis zu 20 Prozent ausgeht. Aus diesem Grund stellt eine Dachdämmung nicht nur eine sinnvolle, sondern auch eine wirtschaftlich kluge Investition dar.

Stromkosten senken

Viele Geräte, insbesondere Fernseher, verbrauchen auch im Standby-Modus weiterhin Strom. Eine praktische Lösung hierfür ist der Kauf einer Steckdose mit integriertem Schalter, die es ermöglicht, die Geräte bei Nichtgebrauch komplett vom Stromnetz zu trennen, wie die Verbraucherzentrale in einem Online-Beitrag berichtet. Bei älteren Fernsehgeräten lohnt es sich, über die Anschaffung eines neueren Modells mit einer höheren Energieeffizienzklasse nachzudenken, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Ein Wechsel des Stromanbieters kann ebenfalls zu Einsparungen führen. Das optimale Ausnutzen von Tageslicht kann den Bedarf an künstlichem Licht erheblich reduzieren. Insbesondere im Winter, wenn die Tage kürzer sind und weniger natürliches Licht zur Verfügung steht, ist es sinnvoll, auf stromsparende Lichtquellen zurückzugreifen. Energiesparlampen oder LEDs bieten in diesem Zusammenhang eine effiziente und stromsparende Alternative zu den traditionellen Glühlampen.

Optimal heizen

Wenn Heizkörper nicht gleichmäßig warm werden oder Gluckergeräusche von sich geben, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass Luft im System ist, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Es ist daher ratsam, die Heizung regelmäßig zu entlüften, wie spartipps.de erklärt. Um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten, sollten Heizkörper zudem nicht von Möbeln oder Vorhängen verdeckt werden. Bei Abwesenheit empfiehlt es sich, die Heizung herunterzudrehen, um Energie zu sparen. Im Bad ist es effizienter, für eine längere und gleichmäßige Wärmeabgabe zu sorgen, anstatt den Raum kurzfristig stark aufzuheizen und dann wieder abkühlen zu lassen, so DasHaus in einem Online-Beitrag. Der Einsatz neuer Heizkörper kann ebenfalls zu Energieeinsparungen führen, da moderne Modelle in der Regel energieeffizienter sind. Außerdem bieten Flächenheizungen nicht nur den Vorteil, platzsparend zu sein, sondern auch eine effiziente Wärmeabgabe. Schließlich können intelligente Thermostate dazu beitragen, die Heizzeiten optimal an die individuellen Lebensgewohnheiten anzupassen, sodass nicht unnötig geheizt wird, wenn niemand zu Hause ist, so DasHaus abschließend.

Sparen beim Wasserverbrauch und beim Einkaufen

Duschen anstelle von Baden ist eine effektive Methode, um Energie zu sparen. Durch das Duschen mit lauwarmem Wasser, insbesondere wenn es kurzgehalten wird, sowie durch den Einsatz von Sparduschköpfen und Perlstrahlern, kann der Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent und die Energiekosten für das Erhitzen des Wassers um 25 Prozent reduziert werden, wie das WVV Magazin in einem Online-Beitrag berichtet. Es ist auch ratsam, den Wasserhahn beim Zähneputzen oder Einseifen auszuschalten.

Beim Einkaufen kann der Fokus auf saisonalen Produkten, wie Wintergemüse, zu Kosteneinsparungen führen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck durch kürzere Transportwege reduzieren. Schließlich können beim Kauf von Winterkleidung oder -ausrüstung erhebliche Einsparungen erzielt werden, indem man sich für gebrauchte Artikel aus Tauschbörsen oder Second-Hand-Läden entscheidet, anstatt in neue Produkte zu investieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.net