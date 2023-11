Entsperrung per App

Ein führender Lebensmittelhändler testet gerade in Bayern eine bahnbrechende Technologie, die das lästige Kramen nach Münzen oder Chips für Einkaufswagen überflüssig macht. Kunden könnten in Zukunft ihren Einkaufswagen mühelos mit ihren Smartphones entsperren.

Testphase in zwei bayerischen Netto-Filialen

Innovationen im Einzelhandel sind heutzutage keine Seltenheit, aber einige Neuerungen bringen das Einkaufserlebnis auf eine ganz neue Ebene. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die derzeit in zwei bayerischen Filialen von Netto-Marken-Discount getestet wird, könnte das lästige Suchen nach Münzen oder Einkaufswagen-Chips im Supermarkt bald flächendeckend überflüssig machen.

Netto hat laut eigenen Angaben kürzlich einen wegweisenden Service eingeführt, der es Kunden ermöglicht, Einkaufswagen sowohl mit einer App als auch traditionell mit Münzen oder Chips zu entsperren.

NFC-Kommunikation ermöglicht digitalen Entsperrvorgang

Diese innovative Neuerung ermöglicht es laut Angaben des Unternehmens Smartphone-affinen Kunden, die in den Filialen in Burglengenfeld und Sünching einkaufen, ihre Einkaufswagen mühelos mit der Netto-App zu entsperren. Das System hinter diesem praktischen Service heißt "Hybridloc" und wird vom renommierten Einkaufswagenhersteller Wanzl bereitgestellt. Wenn Kunden keine Münzen oder Chips zur Hand haben oder die Bequemlichkeit des digitalen Entsperrvorgangs bevorzugen, können sie demnach einfach ihr Smartphone mit der geöffneten Netto-App und der Auswahl der entsprechenden Filiale an den Einkaufswagen-Griff halten. Das Schloss wird dann sofort per NFC-Kommunikation geöffnet.

Konkurrenz zieht Einführung der neuen Technologie in Betracht

Das Konzept des App-Entsperrungssystems könnte bald in anderen Supermärkten Einzug halten, da auch Konkurrenten wie Edeka und Rewe laut WinFuture überlegen, ähnliche Technologien einzuführen. Trotzdem wird es wahrscheinlich noch einige Monate dauern, bis diese Innovation flächendeckend in den Filialen verfügbar sein wird, wie WinFuture berichtet. Bis dahin bleibt die spannende Frage, ob das Konzept der Einkaufswagen-Entsperrung per Smartphone zum neuen Standard im Einzelhandel wird.

Redaktion finanzen.net