In diesen Supermärkten gehen die Deutschen am liebsten einkaufen

Nach diesen Kriterien wurde die Beliebtheit der Supermärkte ermittelt

In Deutschland besuchen Kunden für den Einkauf von Lebensmitteln neben den kleineren Einzelhändlern verschiedene Supermarktketten wie Lidl, Rewe oder ALDI. Das Marktforschungsinstitut SPLENDID Research hat nun in einer Studie ermittelt, welche Supermärkte den Deutschen im Jahr 2021 am beliebtesten sind.

Um dies zu ermitteln, erhob SPLENDID Research eine repräsentative Umfrage bei 18- bis 69-Jährigen und befragte diese zu Supermärkten und Discountern. Dabei bewertete SPLENDID Research die Ergebnisse anhand von drei Aspekten:

1. Die Bekanntheit des Supermarkts oder des Discounters

2. Welches Image die jeweilige Marke hat

3. Wie hoch die Kauf- beziehungsweise Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist

Rang 10: NORMA

In die Top 10 schaffte es der Discounter NORMA mit einem Brand Index Score von 43,7. NORMA ist ein Lebensmittel-Discounter, der nach eigener Aussage folgende Philosophie verfolgt: "Hohe Qualität, niedriger Preis." Der Discounter ist deutschlandweit vertreten und hat zudem auch einen eigenen Wein-Shop.

Rang 9: Real

Auf dem neunten Platz landet die Lebensmittelkette Real. Der Discounter ist unter dem Slogan: "Einmal hin, alles drin.", bekannt und erzielt 2021 einen Brand Index Score von 53,6. Er landet dadurch nur knapp hinter Penny. Real-Filialen finden sich ebenfalls in allen deutschen Bundesländern. Das Unternehmen gehörte bis Mitte 2020 zu der Metro-Gruppe, wurde allerdings von einem russischen Investor aufgekauft.

Rang 8: Penny

Penny konnte sich mit 54 Punkten den achten Rang der SPLENDID Umfrage sichern. Der Supermarkt ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international vertreten und stellt Einkäufern oftmals kostengünstige Produktangebote zur Verfügung. Penny hat seinen Hauptsitz nach wie vor in Köln und gehört seit einigen Jahren zur REWE Group.

Rang 7: Netto Marken-Discount

Die nächste Platzierung ist ebenfalls ein Tochterunternehmen einer weiteren Supermarktkette: Der Netto Marken-Discount konnte sich im Vergleich zum Vorjahr in punkto Beliebtheit steigern und hatte 85,2 Brand Index Punkte. Netto Marken-Discount ist eine Tochterfirma von EDEKA.

Rang 6: ALDI Nord

ALDI Süd und ALDI Nord lieferten sich bei der Umfrage ein Wettrennen um die Ränge fünf und sechs; letztendlich musste sich ALDI Nord jedoch geschlagen geben und erhält Rang sechs in der Beliebtheitsskala der Supermärkte 2021. Ausschlaggebend dafür war, dass ALDI Süd mehr Menschen bekannt ist, als ALDI Nord und sich auch mehr Menschen mit der Marke ALDI Süd identifizieren können, als mit der norddeutschen Version.

Rang 5: ALDI Süd

Dementsprechend befindet sich der Discounter ALDI Süd auf Rang fünf, allerdings bleibt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen in der Familie. Denn ursprünglich waren beide nicht getrennte Unternehmensgruppen so wie es aktuell der Fall ist, sondern als der Supermarkt "Albrecht", welcher von zwei Brüdern geführt wurde, bekannt. Als diese Anfang der 60er Jahre jedoch beschlossen, beruflich getrennte Wege zu gehen, teilten sie ihren Lebensmitteleinzelhandel in zwei eigenständige Supermarktketten auf: ALDI Süd und ALDI Nord.

Rang 4: Kaufland

Kaufland schaffte es mit 62,9 Punkten, sich vor die beiden ALDI-Konzerne in der Beliebtheitsskala zu schieben. Der ebenfalls ursprünglich deutsche Supermarkt ist mit seinen Filialen sowohl im Inland als auch im Ausland zu finden. Kaufland gehört ebenso wie LIDL zur Schwarz-Gruppe.

Rang 3: EDEKA

EDEKA schafft es mit dem dritten Platz noch auf das Siegertreppchen der beliebtesten Supermärkte Deutschlands. Der Supermarkt steht für Qualität und auch ein etwas höherpreisiges Produktsortiment als die Discounter-Konkurrenten. Im Vergleich zu anderen Lebensmitteleinzelhändlern ist EDEKA von der Rechtsform her eine Stiftung und Co. KG und ist genossenschaftlich aufgeteilt - sprich die Hälfte der Kapitalanteile werden von regionalen Genossenschaften gehalten.

Rang 2: Lidl

Lidl muss sich 2021 mit dem zweiten Platze begnügen, nachdem der Discounter 2020 noch auf Rang eins lag. Der Discounter gehört zu der Schwarz-Gruppe und ist gemeinhin unter seinem Slogan "LIDL lohnt sich" bekannt.

Rang 1: REWE

2021 schaffte es REWE, Lidl von der Spitze des Rankings zu verdrängen und erreicht einen finalen Score von 69,5 Prozent. Der Supermarkt gehört zur REWE Group und ist dessen Hauptmarke. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und wurde 1927 gegründet, seitdem weitet es seine Filialen stetig aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com