Solar-Einhorn Enpal sichert sich in Finanzierungsrunde 215 Millionen Euro

Frisches Geld für Enpal

Das deutsche Solar-Startup Enpal hat in einer Serie-D-Finanzierungsrunde neues Kapital in Höhe von 215 Millionen Euro eingesammelt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Angeführt wird die Investorengruppe demnach von TPG Rise Climate, einem der weltweit führenden Fonds im Bereich erneuerbare Energien. Weiterhin haben sich auch die Westley Group und Active Capital für ein Investment in Enpal entschieden. Zusätzliches Kapital wird von Bestandsinvestoren, darunter unter anderem HV Capital, Princeville Climate Tech und der Softbank Vision Fund II, zur Verfügung gestellt, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht.

Enpal-Bewertung mehr als verdoppelt

Im Vergleich zur Serie-C-Finanzierungsrunde hat Enpal seine Bewertung damit von zuvor 950 Millionen Euro auf nun 2,25 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, berichtet Business Insider. Das neue Kapital wird Enpal in die Erweiterung des Produktportfolios investieren, um die steigende Nachfrage nach Solaranlagen bedienen zu können. Ebenso sei eine Expansion in andere Märkte angedacht. Unternehmensangaben zufolge sei die Series-D-Finanzierung der Startschuss, um "das Wachstum des Unternehmens auf eine neue Ebene zu heben".

Enpal bietet Leasing-Modell für Solaranlagen an

Bei Enpal handelt es sich um ein deutsches Startup, welches im Jahr 2017 gegründet wurde. Enpal verfolgt seitdem ein neuartiges Geschäftsmodell, welches dem Unternehmen den Aufstieg zum ersten deutschen Einhorn für grüne Energie ermöglichte - also einem Startup mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro. Enpal bietet dabei ein Leasing-Modell an, bei welchem das Unternehmen in Vorleistung geht und die Beschaffung, Installation, Wartung und den Betrieb der Solaranlagen verantwortet. Die Nutzer der Anlage zahlen monatlich einen Teil der investierten Summe als festgelegte Rate zurück. Nach Ende der Laufzeit gehen die Photovoltaikanlagen in den Besitz der Nutzer über. Das Modell wurde in den letzten Jahren stark nachgefragt und heute betreut Enpal 30.000 Kunden in Deutschland. 2022 erwirtschaftete Enpal so nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro.

