An diesen Kennzeichen erkennen E-Autofahrer, ob sie an der passenden Ladesäule sind

Für Benziner und Diesel-Fahrzeuge gibt es an den Tankstellen schon seit Jahren einheitliche Zeichen. Die Kennzeichnungen E5 oder E10 beispielsweise sind jedem Autofahrer bekannt. Ganz ähnlich hat die EU laut " t-online " auch für E-Autos Symbole eingeführt, damit die Halter auf einen Blick erkennen, ob E-Auto und Ladestation auch zusammenpassen.

Die EU reagierte damit auf das zunehmende Chaos bei den Ladesteckern: So gibt es nämlich neben den Stecker-Typen 1 bei Wagen aus Asien und 2 bei europäischen Autos auch noch den sogenannten CHAdeMO-Stecker aus Japan sowie den Supercharger von E-Autopionier Tesla.

Klare Kennzeichnung

Um zu erfahren, welche Ladesäule man anzusteuern hat, genügt ein Blick auf die Ladeanschluss-Abdeckung des E-Autos - dort sind die nötigen Hinweise zu finden, ganz so wie auch am Tankdeckel eines Verbrenners. Passend dazu befindet sich ein entsprechendes Symbol an den Stromsäulen und am Ladekabel. Dieses Symbol besteht aus einem Sechseck und einem Buchstaben in der Mitte, der die Stecker-Konfiguration mit entsprechender Ladeleistung angibt.

Zwar ist das Label an Autos schwarz und an den Ladesäulen weiß, doch wenn die beiden Symbole zusammenpassen, kann man problemlos Strom tanken. Dabei kann es für ein Elektrofahrzeug durchaus mehrere passende Anschlüsse geben, schließlich kann man in der Regel mindestens zwischen normaler Ladegeschwindigkeit (AC) und Schnellladern (DC) wählen. Die gängigsten Varianten seien laut "t-online" die Buchstaben "C", "K" und "L".

Die Kennzeichnungen im Einzelnen

Sechseck mit "B": Konfiguration Typ 1 bis zu 250 V effektive Spannung (langsames AC-Laden)

Sechseck mit "C": Konfiguration Typ 2 bis zu 480 V effektive Spannung (AC)

Sechseck mit "D": Konfiguration Typ 3-A bis zu 480 V effektive Spannung (AC)

Sechseck mit "E": Konfiguration Typ 3-C bis zu 480 V effektive Spannung (AC)

Sechseck mit "K": Konfiguration FF, Spannungsbereich 50 - 500 V (DC-Schnellladen)

Sechseck mit "L": Konfiguration FF, Spannungsbereich 200 - 920 V (DC)

Sechseck mit "M": Konfiguration AA, Spannungsbereich 50 - 500 V (DC)

Sechseck mit "N": Konfiguration AA, Spannungsbereich 200 - 920 V (DC)

Sechseck mit "O": Konfiguration Typ 2a, Spannungsbereich 50 - 500 V (DC)



Infrastruktur-Ausbau

Das eingeführte Label gilt in der gesamten EU. Aber auch Norwegen, Island, Liechtenstein, Mazedonien, Serbien, die Türkei sowie die Schweiz setzen auf dieses spezielle Symbol.

Diese Hilfestellung beim Tanken von Strom soll zu einer größeren Akzeptanz und Verbreitung von E-Autos führen, in denen die EU einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz sieht. Vor diesem Hintergrund hat das Europaparlament Mitte Oktober 2022 dafür gestimmt, dass bis 2026 an den Hauptverkehrsstraßen alle 60 Kilometer eine Ladestation eingerichtet werden soll.

In Deutschland sind der Bundesnetzagentur insgesamt 57.231 Normalladepunkte gemeldet worden, die am 1. September 2022 in Betrieb waren. Hinzu kommt eine deutlich kleinere Zahl von 11.044 Schnellladepunkten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Smile Fight / Shutterstock.com, Have a nice day Photo / Shutterstock.com