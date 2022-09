Nicht mehr kostenlos: Lidl und Kaufland bitten bei E-Auto-Ladesäulen ab jetzt zur Kasse

Aktien in diesem Artikel EnBW 67,60 EUR

• Immer weniger Anbieter von kostenlosen E-Auto-Ladestationen• Großer preislicher Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstromladen• Teslas Supercharger: Teurer als Lidl und ALDI Süd - aber schneller

Die steigenden Energiepreise spiegeln sich nicht nur bei den monatlichen Strom- und Heizrechnungen wider. Auch das Fahren von E-Autos wird zunehmend teurer. Wie viel kostet das Aufladen der Stromer je nach Anbieter? Und welche verschiedenen Optionen gibt es?

Lidl und Kaufland führen Kosten bei E-Ladestationen ein

Das kostenlose Aufladen der Elektroautos scheint immer mehr der Vergangenheit anzugehören. Tesla hat bereits seit dem Erscheinen des Model 3 damit aufgehört, zusammen mit dem Auto auch das kostenlose Supercharging auf Lebensdauer zu verkaufen. Nun hat knapp drei Monate nach ALDI auch die Schwarz-Gruppe - zu der Lidl und Kaufland gehören - damit aufgehört, auf den Supermarktparkplätzen kostenlose E-Auto-Ladesäulen anzubieten. Zuvor konnte man sein Elektrofahrzeug an 1.300 Zapfsäulen bei Lidl beziehungsweise Kaufland kostenfrei aufladen.

Zu hohe Stromkosten, zu viele Autos - die Gründe für den Rückgang kostenloser Ladesäulen

Die beiden Hauptgründe für die Reduktion der kostenfreien Zapfsäulen liegen auf der Hand: Erstens machen die steigenden Strompreise diesen Service zunehmend teurer. So wurde nicht nur das herkömmliche Tanken von Benzin oder Diesel deutlich kostspieliger, auch die Fahrer von E-Autos müssen nun tiefer in die Tasche greifen. Zweitens gibt es inzwischen immer mehr Elektroautos, die Nachfrage nach den Zapfsäulen steigt folglich rapide an. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" betont denn auch Cathrin Klitzsch, Projektleiterin Elektromobilität des Kölner Forschungsinstituts EHI, dass sich der "Trend weg vom kostenlosen Tanken im deutschen Handel weiter fortsetzt."

Großer Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom

Wie viel kostet denn nun eine Kilowattstunde beim Aufladen der E-Autos? Viele Anbieter der Zapfsäulen unterscheiden bei ihren Stromtarifen zwischen Gleich- und Wechselstromanlagen: Das Laden via Wechselstrom an sogenannten AC-Ladestationen ist zwar deutlich langsamer, aber dafür günstiger. Beispielsweise kostet eine Kilowattstunde Wechselstrom-Laden bei Lidl und Kaufland mit bis zu 43 Kilowatt (üblicherweise nehmen die meisten Elektroautos hierbei nur 11 Kilowatt) laut "Teslamag" nur 29 Cent. Für das deutlich schnellere Gleichstrom-Laden an DC-Ladestationen nehmen Lidl und Kaufland dagegen 48 Cent pro Kilowattstunde (bis 149 Kilowatt) oder sogar 65 Cent bei noch höherer Leistung.

Zum Vergleich: Bei ALDI Süd kostet eine Kilowattstunde Wechselstrom ebenfalls 29 Cent. Beim Gleichstrom ist ALDI Süd - gemessen an einer Kilowattstunde - aber 9 Cent günstiger als Lidl. Eine solche kostet bei ALDI Süd nur 39 Cent (Lidl und Kaufland: 48 Cent). Ladesäulen mit mehr als 150 Kilowatt Leistung bietet ALDI Süd allerdings nicht an. Übrigens benötigt ein Elektroauto für 100 Kilometer Fahrtstrecke durchschnittlich 15 Kilowattstunden.

Tesla erhöht Preise beim Supercharger

Damit sind die Ladesäulen bei den Discountern zwar nicht mehr kostenlos, aber immer noch günstiger als bei anderen Anbietern. Zum Beispiel erhöhte Tesla im Mai die Gebühren für das Laden an seinem Supercharger. Kostete eine Kilowattstunde zuvor 55 bis 58 Cent, so erhöhte sich dieser Tarif um knapp ein Viertel auf nun 69 bis 71 Cent. Fahrer anderer Marken, die ebenfalls den Tesla Supercharger benutzen wollen, müssen dafür nun sogar 80 bis 82 Cent zahlen. Allerdings: Das Laden bei Teslas Supercharger geht deutlich schneller vonstatten als bei den Wechselstromanlagen der Discounter, die weniger als die Hälfte an Kosten pro Kilowattstunde fordern. Die Elektroautofahrer können folglich zwischen einer schnellen und einer günstigen Variante wählen.

Ein gern genutzter Alternativanbieter ist übrigens EnBW. An einer Ladesäule des Energieversorgungsunternehmens aus Baden-Württemberg kostet eine Kilowattstunde Gleichstrom weiterhin nur 55 Cent - also circa 15 Cent weniger als bei Teslas Supercharger.

Redaktion finanzen.net

