Notfall im Funklochgebiet: Geht der Notruf trotzdem durch?

Notruf auch in Funklöchern absetzen

Mit der Notrufnummer 112 kann man in ganz Europa den Notruf absetzen. Kommt man in eine Notsituation, kann man über diese Nummer europaweit Hilfe ersuchen. Doch was, wenn das Handy anzeigt, dass man keinen Empfang hat? Der mdr klärt auf: "Schließt man in Deutschland einen Mobilfunkvertrag ab, ist man an das Netz eines bestimmten Betreibers gebunden: Derzeit hat man die Wahl zwischen Telekom, Vodafone oder O2". Doch deshalb braucht man noch lange nicht aufzugeben. Denn sobald man die Notrufnummer wählt, wählt sich das Handy auch automatisch in jenes Netz ein, welches am stärksten ist - auch wenn das nicht das eigene ist. Dies gilt jedoch nicht für den Polizei-Notruf. Wer also zunächst keinen Empfang hat, sollte es stets mit der 112 versuchen.

Notruf ohne Netz kommt nicht durch

Schwieriger wird die Situation, wenn man sich in einem "totalen Funkloch" befindet. Ist in dem Gebiet keines der zur Auswahl stehenden Netze verfügbar, kann sich das mobile Telefon auch nicht einwählen. Das heißt, der Notruf kommt nicht durch. Jedoch gilt es auch in einer solchen Notsituation Ruhe zu bewahren. Wenn man sich ein Stück weit fortbewegt, gelangt man womöglich in ein Gebiet, in dem ein Netz verfügbar ist. "Meist bekommt man im Umkreis weniger hundert Meter wieder Empfang", so der mdr. Glücklicherweise sind Regionen in Deutschland und Europa, in denen man überhaupt kein Netz hat, sehr selten.

Notruf ohne SIM-Karte ist nicht möglich

Aussichtsloser wird die Situation, wenn in das Handy keine SIM-Karte eingelegt ist. Obwohl es früher noch möglich war, auch ohne SIM-Karte einen Notruf abzusetzen, funktioniert dies heutzutage nicht mehr. Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine gültige SIM-Karte, um die Notrufnummer zu wählen. Ob im Falle einer Prepaidkarte noch Guthaben verfügbar ist, spielt jedoch keine Rolle.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com