Preiswerte Alternative: Tipps für den Kauf eines Gebraucht-Handys

Nicht zu alte Handys wählen

Wer zwar ein neues Handy benötigt, aber nicht gleich das neueste Smartphone auf dem Markt braucht, der kann zu einem Gebraucht-Handy greifen. Diese sind in der Anschaffung meist deutlich günstiger als ein Smartphone der neuesten Version. Bei den meisten Anbietern gilt: Je älter das Handy ist und je früher das Vorgängermodell erschienen ist, umso günstiger ist es. Dennoch sollten Interessenten nicht zu allzu alten Modellen greifen, da es sein kann, dass diese nicht mehr von den neuesten Betriebssystemen oder Updates unterstützt werden und Nutzer so einige Funktionen nicht mehr erhalten.

Bei vertrauenswürdigen Anbietern kaufen

Wer sich dafür entscheidet, ein Secondhand-Smartphone zu kaufen, hat oftmals die Qual der Wahl, bei welchem Anbieter er es erwirbt. Zur Wahl stehen geprüfte Anbieter wie ReBuy, asgoodasnew und Amazon oder private Anbieter wie eBay und Facebook. Der Unterschied liegt darin, dass ReBuy und Amazon die Handys erst weiterverkaufen, nachdem sie auf Herz und Nieren geprüft und gegebenenfalls repariert wurden - der Kunde kann sich also sicher sein, dass das Smartphone einwandfrei funktioniert. Hinzu kommt, dass geprüfte Anbieter oftmals auch eine Garantie anbieten, sollte das Smartphone nach einiger Zeit doch nicht mehr wie gewohnt laufen.

IMEI-Nummer überprüfen

Beim Kauf von privaten Anbietern wie eBay und Facebook sollte der Käufer die IMEI-Nummer prüfen, sprich die International Mobile Equipment Identity, um zu verhindern, dass er versehentlich ein gestohlenes oder verlorenes Handy kauft. Anhand dieser Nummer kann ein Handy eindeutig identifiziert werden. Sollte der Anbieter sich weigern diese herauszugeben, sollte der Interessent davon absehen, dieses Handy zu kaufen und lieber weitersuchen.

Weist das Smartphone größere Mängel auf?

Zudem sollten Käufer darauf achten, ob das gewünschte Smartphone auf den Bildern der Anbieter Kratzer oder andere Beschädigungen aufweist. Größere Kratzer oder Sprünge im Display können kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Des Weiteren können Dellen und Macken auf Stürze hinweisen, bei dem das Innere beschädigt wurde. Deshalb sollten die Bilder immer sorgfältig betrachtet werden und wenn Unklarheiten bestehen, weitere Bilder angefordert werden.

Die richtige Zahlungsmethode wählen

Ferner kommt es darauf an, die passende Zahlungsmethode zu wählen. Der Kauf auf Rechnung ist in diesem Fall empfehlenswert, da das Handy vor der Bezahlung in Augenschein genommen werden kann. Denn sollten an dem Handy Mängel auffallen, die bislang unbekannt waren und nicht der Beschreibung entsprechen, kann das Smartphone unbezahlt und ohne größeren Aufwand zurückgesendet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Bezahlung per Kreditkarte oder über Drittanbieter wie PayPal. Bei PayPal kann das Geld bei unzufriedenstellender Bestellung zurückgeholt werden. Auf jeden Fall sollte bei der Bezahlung immer eine Rechnung vorliegen, gerade von Barzahlungen ohne Rechnung sollte abgesehen werden.

Das Handy sollte nicht mit einem SIM-Lock versehen sein

Zuletzt sollte sichergestellt werden, dass das Handy nicht mit einem SIM-Lock versehen ist, so Sat1. Ein SIM-Lock bindet ein Smartphone an einen Mobilfunkanbieter und eine Simkarte, das Handy kann somit nicht bei anderen Netzbetreibern verwendet werden.

