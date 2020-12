Mitlesen von privaten Chats auf Slack und Teams: Was kann und darf der Chef?

GO

Heute im Fokus

DAX geht mit leichtem Minus ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas tiefer -- CureVac: Erlaubnis für Massenproduktion -- FDA-Berater empfehlen Moderna-Vakzin -- ifo-Index, BioNTech im Fokus

Dividendenhoffnung bei Deutsche Euroshop. HORNBACH verlängert Verträge von Vorstandsmitgliedern. OMV-Chef will sich im Umbau mit weiteren Zukäufen zurückhalten. AIXTRON-Aktien profitieren von OLED-Projekt. Volkswagen muss Produktion wegen Halbleiter-Engpass drosseln. Daimler will keine Mercedes-Pkw mehr in Brasilien bauen. TeamViewer offen für Zukäufe im kommenden Jahr. Ex-Wirecard-Chef Braun zieht Haftbeschwerde zurück.