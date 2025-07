Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 515,45 USD.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 515,45 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 517,62 USD. Mit einem Wert von 516,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 663.495 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2025 bei 518,29 USD. Mit einem Zuwachs von 0,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,28 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 540,00 USD an.

Am 30.04.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2025 13,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

