KI im Fokus: Innovative Ansätze zur Bekämpfung des Fachkräftemangels

Fachkräftemangel

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums müssen bis 2025 die Hälfte aller Arbeitskräfte umgeschult werden, wobei 85 Millionen Jobs wegfallen und 97 Millionen neue entstehen werden. Diese Verschiebung betont die Wichtigkeit der stetigen Weiterbildung, um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Wie kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu adressieren und die sich wandelnde Arbeitslandschaft zu unterstützen?

Der Fachkräftemangel in Deutschland

Der Fachkräftemangel beschreibt das Problem, qualifizierte Arbeitskräfte für offene Stellen zu finden. In Deutschland hat dieses Problem alarmierende Ausmaße erreicht, wie der jüngste DIHK-Fachkräftereport zeigt. Laut der Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter fast 22.000 Unternehmen können mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Firmen ihre offenen Stellen nicht besetzen. Dies entspricht einen Rekordwert mit einem entgangenen Wertschöpfungspotenzial von fast 100 Milliarden Euro, wie die DIHK weiter berichtet.

Dabei ist der Mangel branchenübergreifend, wobei 53 Prozent aller Betriebe von Personalengpässen betroffen sind. Insbesondere die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen, Maschinenbau und der Fahrzeugbau melden, dass rund zwei Drittel ihrer Stellen nicht besetzt werden können. Auch Gesundheits- und Sozialdienstleister sind mit 71 Prozent von Stellenbesetzungsproblemen besonders betroffen.

KI als Schlüssel zur Bewältigung des Fachkräftemangels

Das manager magazin berichtet in einem Online-Beitrag, dass einige Unternehmen, wie der Workflow-Spezialist ServiceNow, künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Menschen mit passenden Karrieremöglichkeiten zusammenzubringen. Durch die Übernahme von Hitch Works durch ServiceNow können KI und maschinelles Lernen genutzt werden, um einen detaillierten Einblick in die Qualifikationen, Erfahrungen und Interessen der Bewerber zu erhalten. Führungskräfte können so erkennen, welche Mitarbeiter am besten für bestimmte Projekte geeignet sind und das intelligente System kann gezielt Stellen identifizieren, die zu den individuellen Talenten passen.

Eine weitere Möglichkeit, KI zur Bewältigung des Fachkräftemangels einzusetzen, bietet "RiseUp", ein Upskilling-Programm von ServiceNow. RiseUp zielt darauf ab, verschiedene Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung wie Weiterbildung, Zertifizierung und Networking miteinander zu verknüpfen und so Talente und Unternehmen zusammenzubringen. Dabei hebt sich das Programm von der traditionellen IT-Schulung ab, indem es einen besonderen Schwerpunkt auf sogenannte "Power Skills" legt. Hierzu zählen Fähigkeiten wie kritisches Denken und Kreativität, die als Schlüssel zur Schließung der digitalen Qualifikationslücke betrachtet werden, wie das manager magazin weiter berichtet.

Das übergeordnete Ziel von ServiceNow mit dem RiseUp-Programm ist die Förderung einer vielfältigeren Belegschaft. Es soll den Kandidaten helfen, die erforderlichen Fähigkeiten zu lernen, die sie für technische Jobs brauchen. Dabei legt das Programm nicht nur Wert auf technische Fertigkeiten, sondern berücksichtigt auch die Entwicklung ganzheitlicher Kompetenzen, die im modernen Arbeitsmarkt zunehmend an Bedeutung gewinnen, schreibt das das manager magazin weiter.

Auf diese Fähigkeiten setzen Unternehmen

Innerhalb der nächsten fünf Jahre erwarten die Arbeitgeber, dass 44 Prozent der bisherigen Qualifikationen von Arbeitnehmern obsolet werden. Laut dem Future Jobs Report 2023 des Weltwirtschaftsforums, die über 800 Unternehmen befragt haben, gewinnen insbesondere kognitive Fähigkeiten rapide an Bedeutung, da sie den steigenden Bedarf an komplexer Problemlösung im Arbeitsumfeld reflektieren. Unter den kognitiven Fähigkeiten wird kreatives und analytisches Denken zunehmend wichtiger. An dritter Stelle der am schnellsten wachsenden Kernkompetenzen steht die Technologiekompetenz.

Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ist ebenfalls von steigender Bedeutung, sogar mehr als die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Unter den sozio-emotionalen Qualitäten, die an Relevanz gewinnen, zählen Neugier und lebenslanges Lernen sowie Belastbarkeit, Flexibilität, Agilität, Motivation und Selbsterkenntnis. Die Liste der Top Ten der wachsenden Fähigkeiten wird durch Systemdenken, KI- und Big-Data-Kenntnisse, Talentmanagement sowie eine Ausrichtung auf Dienstleistung und Kundenservice vervollständigt.

Redaktion finanzen.net