Falschgeld

Die Entdeckung von Falschgeld im eigenen Geldbeutel kann eine beunruhigende Erfahrung sein. Es ist wichtig zu wissen, wie man sich in einer solchen Situation verhält und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um weitere Komplikationen zu vermeiden.

So unterscheidet sich echtes vom falschen Geld

Das Erkennen und der Umgang mit Falschgeld sind in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung, da die Fortschritte in der Drucktechnologie das Fälschen von Banknoten einfacher gemacht haben. Die Zunahme von hochauflösenden Druckern und die Verfügbarkeit von Online-Tutorials haben es auch unerfahrenen Betrügern ermöglicht, überzeugende Kopien zu erstellen, die oft nur schwer von echten Banknoten zu unterscheiden sind. So wurden laut den Statistiken der Deutschen Bundesbank im Jahr 2023 56.600 falsche Euro-Banknoten im Nennwert von 5,1 Millionen Euro registriert. Doch wo liegt der Unterschied zwischen echtem und falschem Geld?

Echte Geldscheine, insbesondere neuere Banknoten, sind mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die darauf abzielen, Fälschungen zu erschweren, wie finder.com in einem Online-Beitrag aufklärt. Dazu gehören unter anderem spezielle Papiermischungen, die aus Baumwolle und Leinen bestehen, sowie rote und blaue Sicherheitsfasern, die in das Papier eingebettet sind. Diese Fasern sind ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, da sie bei Fälschungen häufig nur oberflächlich aufgedruckt und nicht tatsächlich eingebettet sind. Zusätzlich verfügen echte Banknoten über Mikrodruck, der nur mit einer Lupe erkennbar ist und spezielle Drucktechniken, die ein einzigartiges taktiles Gefühl vermitteln, das durch die Intaglio-Drucktechnik (Hochdruck) erzeugt wird, wie es weiter heißt. Dieses Gefühl, oft beschrieben als erhabene Druckqualität, ist besonders an Stellen wie den Schultern der Porträtierten spürbar.

Wasserzeichen und Sicherheitsfäden sind weitere wichtige Sicherheitsmerkmale. Wasserzeichen sind im Papier eingearbeitet und oft als ein leichtes Bild der gleichen Figur oder des gleichen Symbols, das auf der Banknote abgebildet ist, sichtbar, wenn die Banknote gegen das Licht gehalten wird, wie finder.com weiter berichtet. Sicherheitsfäden sind in das Papier eingebettete Metallstreifen, die oft fluoreszieren und manchmal auch mikrogedruckte Texte enthalten. Die Position und die Eigenschaften dieser Sicherheitsfäden variieren je nach Nennwert und Ausgabejahr der Banknote, so finder.com. Schließlich ist farbwechselnde Tinte ein weiteres Merkmal, das vor allem bei höheren Geldscheinen zu finden ist.

Falschgeld entdeckt? So gilt es sich zu verhalten

Wenn Personen in Deutschland vermuten, dass sie Falschgeld erhalten haben, sind sie mit einer Situation konfrontiert, die ein umsichtiges und rechtlich korrektes Handeln erfordert. Die polizeiliche Kriminalprävention empfiehlt in einem Online-Beitrag als erste Maßnahme, das verdächtige Geld nicht weiterzuverwenden, da die Weitergabe von Falschgeld eine strafbare Handlung darstellt, selbst wenn dies unbeabsichtigt geschieht. Entsprechend den Richtlinien der Deutschen Bundesbank sollten betroffene Personen das verdächtige Geld zur Überprüfung entweder an eine Bank oder direkt an die Polizei übergeben, wie es weiter heißt.

Die Banken und die spezialisierten Falschgeldstellen der Bundesbank sind darauf vorbereitet, Banknoten und Münzen auf ihre Echtheit zu überprüfen. Diese Stellen arbeiten eng mit der Polizei zusammen, um sicherzustellen, dass Falschgeld identifiziert und aus dem Verkehr gezogen wird, so die polizeiliche Kriminalprävention weiter. Bei der Übergabe des verdächtigen Geldes an eine Bank oder die Polizei sollte der Betroffene den Ort, die Zeit und die Umstände der Übergabe des verdächtigen Geldes so genau wie möglich beschreiben. Diese Informationen können für die Ermittlungen von großer Bedeutung sein und helfen, die Quellen von Falschgeld aufzudecken.

Es ist zudem ratsam, eine Bestätigung über die Übergabe des verdächtigen Geldes anzufordern. Diese Bestätigung dient als Nachweis, dass man als Finder oder unfreiwilliger Besitzer von Falschgeld verantwortungsbewusst gehandelt hat, wie abschließend empfohlen wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net