Berliner Startup: Elvah bietet Flatratepreise für alle E-Auto-Ladesäulen an

Berliner Startup Elvah

Gegründet wurde das Berliner Startup von Gowry Sivaganeshamoorthy, Wilfried Röper und Sören Ziems. In einem Interview mit StartupValley berichten die Gründer im März 2021 über die Gegebenheiten, die zur Gründung des Unternehmens geführt haben. Zuvor waren wegen der Coronapandemie die Zielmärkte ihres IT-Dienstleistungsunternehmens zusammengebrochen. Zusammen mit ihrem Team, welches heute insgesamt 19 Mitarbeiter fasst, einigten sie sich auf eine neue Herausforderung: "Das Team brennt, genau wie wir, für den zukunftsträchtigen Nachhaltigkeitsmarkt der E-Mobilität", so die Gründer gegenüber StartupValley.

Ladestationen in ganz Deutschland

Mittlerweile deckt das Unternehmen etwa 90 Prozent aller Ladesäulen Deutschlands in seinem Angebot ab und kooperiert mit über 300 Ladesäulen-Anbietern. Darunter befinden sich auch bekannte Namen wie EnBW, Telekom Comfort Charge oder E.ON. Verschiedene Apps und Karten mit verfügbaren Ladesäulen für verschiedene Regionen und Anbieter werden damit überflüssig.

Die Kosten

Elvah zwei verschiedene Flatrates zum Laden der Elektrofahrzeuge an: Zum einen gibt es das Flat-Paket, welches je nach Elektroauto ab 89 Euro im Monat erhältlich ist. Mit diesem sind alle Ladekosten an allen deutschen Stationen abgedeckt. Zum anderen gibt es das Flex-Paket. Dieses erlaubt es Nutzern, einzelne 25 kWh-Ladepakete zu buchen. Jedoch werden hier nur 90 Prozent aller Ladesäulen Deutschlands abgedeckt, da dieses Paket die "Geld-Zurück-Stationen" nicht unterstützt. Die "Geld-Zurück-Stationen" sind jene Ladesäulen, die noch nicht im Angebot des Startups enthalten sind. Wird an einer solchen Station geladen, wird die Zahlung, wenn man das Flat-Paket nutzt, innerhalb von 48 Stunden erstattet.

Laden in ganz Europa

Zusätzlich hat das Startup sein Angebot auch auf das Ausland ausgeweitet. In über 30 Ländern und mit 150.000 Ladepunkten können Kunden ihre Elektrofahrzeuge nun auch im Ausland ohne Mehrkosten laden. In Zukunft ist es Ziel des Startups, zu beweisen, dass sich Elektrofahrzeuge mit den richtigen Anwendungen langfristig im Markt durchsetzen können, so die Gründer im Interview.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com, everything possible / Shutterstock.com