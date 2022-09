Angenehme Reise: So wird der Flug für Crew und Fluggäste am angenehmsten

Diese Fehler sollten Fluggäste vermeiden

Gegenüber dem Business Insider verriet eine Flugbegleiterin, die zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat, welche vermeidbaren Fehler viele Fluggäste machen. Demnach ist ihr erster Tipp, nicht barfuß durch das Flugzeug zu laufen, da der Fußboden dreckiger ist, als er eigentlich aussieht. Wer dennoch aus den unbequemen Schuhen raus will, könnte sich zum Beispiel stattdessen Hotelslipper ins Handgepäck packen. Diese sind nicht nur leicht, sie können am Ende des Flugs sogar einfach entsorgt werden.

Ein weiterer vermeidbarer Fehler im Hinblick auf die Hygiene während des Fluges betrifft die Sitztaschen. Auch wenn Flugzeuge nach jedem Flug gereinigt werden, bleibe oft keine Zeit für eine gründliche Desinfektion aller Sitztaschen. Zwar sollte klar sein, dass Passagiere in den Sitztaschen keine Dinge aufbewahren sollten, die für diesen Ort nicht geeignet sind, dennoch hat die Flugbegleiterin bereits unzählige schmutzige Windeln und Unterwäsche in diesem Fach gefunden. Man sollte es sich also gründlich überlegen, bevor man dort zum Beispiel Lebensmittel aufbewahrt.

Außerdem gibt die Flugbegleiterin zu bedenken, dass keinem damit geholfen wird, wenn man unfreundlich zu der Crew-Besatzung ist. Natürlich können Flugreisen durchaus stressig sein, jedoch sollte dies nicht an der falschen Stelle ausgelassen werden. Im Gegenteil - Passagiere sollten eher darum bemüht sein, dass die Flugbegleiter sie mögen, immerhin sind sie für die Verpflegung und Sicherheit der Fluggäste zuständig.

Der Sicherheit wegen sollte man zudem immer aufmerksam sein, wenn die Sicherheitsvorschriften erklärt werden. Fordert die Besatzung zum Beispiel dazu auf, die Sicherheitsgurte anzulegen, hat dies auch einen wichtigen Grund. Auch wenn dieser Grund im Falle eines Notfalls zumeist nicht kommuniziert wird, um Panik zu vermeiden, sollte solchen Aufforderungen immer Folge geleistet werden.

Auch bei der Platzwahl sollten die Vor- und Nachteile immer gründlich abgewogen werden. Demnach bieten Stirnwandplätze, also Plätze zwischen den Abteilen, zwar teilweise etwas mehr Beinfreiheit, jedoch haben sie auch Kehrseiten. Demnach trifft man an der Stirnwand in der vorderen Reihe häufiger auf Babys, da sich an diesem Platz in der Regel die Wiege befindet. Die hintere Trennwand kann unter Umständen zu einem unbequemen Platz werden, da man sich kaum zurücklehnen kann.

Vorsicht geboten ist außerdem bei Alkohol und Medikamenten. Oft unterschätzen Fluggäste, dass die niedrige Luftfeuchtigkeit in einem Flugzeug zu Dehydrierung führen kann und der niedrige Kabinendruck den Sauerstoffgehalt im Blut verringert, was darin resultiert, dass man im Flugzeug schneller betrunken wird. Vor allem in Verbindung mit Medikamenten sollte man hier gut aufpassen. Um jedoch dennoch nicht zu dehydrieren, sollte man genug Wasser zu sich nehmen. Die Flugbegleiterin empfiehlt nur Wasser aus angebotenen Flaschen zu trinken, da die Qualität des Leitungswassers je ach Airline stark variieren kann. Des Weiteren sollte man Schlafmittel nicht zum ersten Mal während eines Fluges ausprobieren. Hierzu sollte außerdem vorab immer ein Arzt konsultiert werden.

Bedenkt man, dass man während eines Fluges oftmals mehrere Stunden auf engstem Raum mit anderen Menschen verbringt, ist Rücksichtnahme essenziell für eine angenehme Reise. Demnach sollte man sich schon bei Betreten des Flugzeugs über den geringen Raum im Klaren sein und auf den Freiraum von anderen achten. Ebenso ist Rücksichtnahme bei der Benutzung von Dingen geboten, die einen strengen Geruch haben, wie zum Beispiel Nagellack. Die Klimaanlage verbreitet diese Gerüche nämlich in der gesamten Maschine.

Zuletzt gilt, dass die Ruftaste nur für dringende Anliegen genutzt werden sollte. Wird die Ruftaste für kleinere, nicht dringende Anliegen genutzt, kann dies dazu führen, dass die Besatzung von Fluggästen abgelenkt ist, die tatsächlich dringend Hilfe benötigen oder bei denen es sich sogar um einen medizinischen Notfall handelt.

Das sind die liebsten Fluggäste der Flugbegleiter

Gegenüber dem Reisereporter erklärte eine andere Flugbegleiterin, was gute Fluggäste ausmacht - und das fängt schon beim Einsteigen in die Maschine an, denn ein guter Fluggast begrüßt das Flugzeugpersonal freundlich. Außerdem reisen gute Fluggäste mit angemessenem Gepäck. Wer Gepäckstücke in den dafür vorgesehenen Maßen mitbringt, die unter dem Vordersitz verstaut werden können, tut nicht nur den Flugbegleitern, sondern auch den übrigen Mitreisenden etwas Gutes. Denn somit kann ein schnellerer Einstieg für die übrigen Passagiere gewährleistet werden und den Flugbegleitern bleibt etwas Stress erspart. Zuletzt erklärt die Flugbegleiterin, dass ein vorbildlicher Passagier den Flugbegleitern seinen Müll reicht, statt diesen rumliegen oder auf den Boden fallen zu lassen. Je ordentlicher die Fluggäste, desto schneller kann das Flugzeug für den nächsten Flug vorbereitet werden. "Die Zauberformel ist ein höflicher, rücksichtsvoller und respektvoller Umgang miteinander," erklärte die Flugbegleiterin abschließend.

Aus diesem Grund können Fluggäste des Flugzeugs verwiesen werden

Benimmt sich ein Passagier besonders daneben, dann ist die Besatzung dazu berechtigt, den betreffenden Fluggast des Flugzeugs zu verweisen. Dies kann unter Umständen sogar dazu führen, dass die Maschine nicht nur eine Zwischenlandung einlegen, sondern der Flug sogar ganz abgebrochen werden muss. Grund für einen Rausschmiss könnte zum Beispiel sein, dass ein Fluggast stark betrunken ist, sich der Crew gegenüber respektlos oder sogar aggressiv verhält, jemanden körperlich angreift oder versucht, eine Flugzeugtür während des Fluges zu öffnen.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com