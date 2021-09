Darum wird das Flugzeug immer von Links bestiegen

Historische Gründe

Ob man nun über einen Gangway direkt vom Terminal aus den Flieger besteigt, oder mit einem Shuttle direkt zum Flugzeug gebracht wird, die Maschine, unabhängig vom Modell, wird immer von der linken Seite bestiegen. Der Grund dafür ist historischer Natur. Diese Angewohnheit wurde wohl aus der Seefahrt übernommen. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt erklärt gegenüber Travelbook: "Schiffe werden traditionell auch in Fahrtrichtung gesehen von links, also Backbord aus, bestiegen. Das hat man auch für Flugzeuge übernommen." Als einen praktischen Grund könne man sagen, dass es dem Piloten, der auf der linken Seite sitzt, so leichter fallen könnte die Maschine so nah wie möglich an das Terminalgebäude zu bringen.

Sicherheitsgründe

Auch ist es durchaus vernünftig die Passagiere überall von derselben Seite einsteigen zu lassen. So verringert sich die Gefahr, dass Fluggäste beim Einsteigen das Personal bei Wartungsarbeiten oder dem Beladen des Flugzeugs beeinträchtigen. Außerdem ist der Frachtraum der meisten Maschinen auf der rechten Seite. Demnach fahren auf der rechten Seite des Flugzeugs viele Fahrzeuge. Das Besteigen von links verringert also die Gefahr, dass Passagiere durch Servicefahrzeuge verletzt werden.

Traditionen in See- und Luftfahrt

Das Besteigen von der linken Seite ist nicht die einzige Tradition die für die Luftfahrt aus der Seefahrt übernommen wurde. Auch die Bezeichnung der Person an der Spitze der Crew, der Kapitän, hat in der Seefahrt seinen Ursprung. Selbiges betrifft die Positionslichter. Wie auch bei der Seefahrt, haben diese auch beim Luftverkehr die Farben rot, grün und weiß.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com