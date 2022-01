Startup entwickelt autonomes Flugzeug in ungewöhnlicher Optik

Neue Transportwege

Afrika ist nicht gerade bekannt für eine gute Infrastruktur. Aus diesem Grund entwickelt das südafrikanische Startup Macrobat aktuell ein vogelähnliches Fluggerät, was ganz ohne Landeplatz oder Flughafen zu Boden und in die Luft gebracht werden soll, so Netzwelt.de. Die Vision der Firma ist, laut eigener Website, "die kritischsten Transportherausforderungen Afrikas zu bewältigen", neue Wege zu erschließen und mehr Menschen an eine neu geschaffene Versorgung anzubinden.

Der Vogel Afrikas

In einem schicken roten Design wird die Vision des "Vogels aus Afrika" in einem YouTube-Video dargestellt.

Laut der Website dronedj.com wird das neue Flugobjekt am Himmel wahrscheinlich zunächst als unbemannte Lieferdrohne verwendet.

Aktuell sucht die Firma noch nach Kapitalgebern, wohl auch ein Grund für die Vorstellung des sich in der Entwicklung befindlichen Prototyps, so netzwelt.de

Zukunft in Europa?

Ob der schicke Flieger auch irgendwann in Europa zu sehen ist, bleibt fraglich, da es eine Menge aufstrebender Startups in Deutschland und etwas mehr Regulierung als in Afrika gibt, so lifepr.de. Trotzdem könnten die jungen Unternehmer sicherlich einen Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen in Afrika leisten.

Johann N. Werther / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com