Hummels, Lahm, Neuer & Co.: Diese Startups profitieren von der Investitionsbereitschaft bekannter Fußballer

Immer mehr Fußballer investieren in Startups. Nicht nur, um das viele mit ihren Spitzengehältern verdiente Geld auszugeben, sondern auch, weil sie sich um ihre Zukunft nach der Karriere kümmern möchten. Der Trend hat Vorteile für beide Seiten. Während die Fußballer ihr Geld investieren und sich ein weiteres Standbein aufbauen können, profitieren die Startups neben der Finanzspritze auch von dem Bekanntheitsgrad der Stars und können diesen für Werbezwecke nutzen.

Apps als Investition bei Fußballern besonders beliebt

Fußball-Weltmeister und ehemaliger Dortmund- sowie Bayern-Spieler Mario Götze investierte gleich in mehrere Startups. Der derzeitig beim PSV Eindhoven tätige Spieler ist wohl am aktivsten in der deutschen Startup-Szene. Wie die Website deutsche-startups.de berichtet, investierte Götze jüngst in die Stuttgarter Firma Knowunity. Das Unternehmen mit seiner App möchte den Schulalltag durch Nachhilfen, Präsentationen, Karteikarten und Buchzusammenfassungen vereinfachen. Ferner ist der Fußballer bei PlusDental, Qualifyze, Sanity Group, SPRK und Vejo beteiligt.

Generell scheinen Apps als Investitionsziel bei Fußballern beliebt zu sein: Auch der Dortmunder Verteidiger Mats Hummels investierte deutsche-startups.de zufolge in ein Startup und dessen App. Seit Mai 2019 ist er an der kostenlosen App Street Pro beteiligt und auch heute noch wirbt das Unternehmen mit seinem Gesicht auf der Homepage. Das Jungunternehmen aus Köln funktioniert wie eine digitale Fußballschule und bringt das Profi-Training auf das Smartphone.

Die Torwartlegende Oliver Kahn beteiligt sich dem digitalen Finanz- und Verbrauchermagazin Zaster zufolge ebenfalls an einer App. Goalplay, mit dem Kahn 2016 auf den Markt ging, soll es ermöglichen, seine Fähigkeiten als Torwart zu testen und zu verbessern.

Auch ehemaliger Nationalspieler Phillipp Lahm in Startup Szene aktiv

Nicht nur aktive, sondern auch ehemalige Fußballer beteiligen sich gerne an Jungunternehmen. So ist der ehemalige Bayern München- und Nationalspieler Philipp Lahm an Fanmiles beteiligt. Kurz vor der Niederlegung seiner Karriere kündigte er seinen Einstieg in das Unternehmen gegenüber der WirtschaftsWoche in einem Interview an. Ähnlich dem Treuepunktesystem eines Supermarktes hat das Berliner Start-Up eine Plattform entwickelt, auf der Fans für Ihre Treue in Form von Punkten belohnt werden. Wer dem Star nützliche Interaktionen durchführt, wie beispielsweise eine Eintrittskarte für dessen Show erwirbt, bekommt Treuepunkte und kann diese gegen Prämien eintauschen. Und auch in der Lebensmittelbranche ist Lahm als Investor aktiv. Wie Zaster berichtet, investiert er seit Mai 2018 als Mehrheitseigentümer in das Unternehmen für Diätlebensmittel und Naturkost Schneekoppe. Vertrieben werden die Lebensmittel unter anderem bei ALDI.

Nicht immer sind Investitionen der Fußballer erfolgreich

Das Online-Portal des Wirtschaftsmagazins Capital weist in einer Analyse von 64 Promi-Beteiligungen darauf hin, dass der Erfolg vieler Promi-Startups oftmals ausbleibt. Als Beispiel nennt es Staramba. Bereits kurz nach der Gründung 2014 ging das Unternehmen, welches aus 3D-Scans Figuren herstellt, an die Börse. Es folgte eine Finanzierungsrunde mit Kryptowährung, der Aktienwert stieg ebenso wie der des Unternehmens selbst. Gleich mehrere ehemalige Fußballer stiegen ein und unterstützten das Unternehmen mit Millionenbeträgen, darunter Fedi Bobic, Vorstand des Vereins Eintracht Frankfurt und Ex Bayern-Trainer Niko Kovac. Aber auch Manuel Neuer und Tim Wiese waren Investoren. Nach einer Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer und den dadurch aufgefallenen Unregelmäßigkeiten brach der Börsenkurs jedoch ein, der Unternehmenswert sank von ehemals 150 auf 15 Millionen Euro und der CEO verließ das Unternehmen. Heute heißt die Firma Nexr.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ohmega1982 / Shutterstock.com