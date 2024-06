Gaming

Von Referenzen zu anderen Spielen bis hin zu Signaturen der Entwickler - seit Jahrzehnten hinterlassen die Schöpfer von Videospielen geheime Botschaften in ihren Werken.

Die Suche nach versteckten Hinweisen

Die Bezeichnung Easter Egg stammt tatsächlich von der Ostereiersuche ab. Da es sich bei Easter Eggs in Videospielen um kleine Gimmicks handelt, die nur durch besondere Aufmerksamkeit oder in bestimmten Konstellationen zu entdecken sind, ist eine aufmerksame Suche erforderlich. Sie können in Form von Texten, Bildern, besonderen Szenen, Anspielungen auf andere Werke und vielem mehr vorkommen. Sie bringen keinen Vorteil im Spiel, weshalb die Suche optional ist. Damit unterscheiden sie sich auch zu Cheats oder spielespezifischen Sammlungen.

Der Ursprung der Easter Eggs

Erstmals aufgetaucht ist ein Easter Egg laut dem Betreiber des Hamburger "Retro Spiele Club", Patrick Becher, im Jahr 1979. "Das muss 1979 bei dem Atari-2600-Spiel 'Adventure' gewesen sein. Da konnte man nämlich, wenn man bestimmte Bewegungssequenzen vollführt hat, einen Geheimraum öffnen. Und da sah man dann den Namen des Entwicklers: Warren Robinett", erklärt er in einem Interview mit ntv.de. "Es gab keine offiziellen Credits wie heute, wo man bei Filmen und Spielen ja sehen kann, wer beteiligt war. Die Hersteller hatten wohl Angst davor, dass Programmierer abgeworben werden, wenn man ihre Namen in Spielen sehen kann. Und deswegen durften oder sollten die Namen der Entwickler nicht bekannt werden." Erkannt wurde das Easter Egg erst, als Robinett nicht mehr bei Atari tätig war. Da die Entfernung des Easter Eggs jedoch zu aufwendig gewesen wäre, habe man es dabei belassen. Der Grundstein für die heutigen Easter Eggs wurde gelegt. Heutzutage sind die versteckten Gimmicks sogar erwünscht und sorgen bei vielen Spielern für Erheiterung.

Die Rätsel der Videospielwelt

Es gibt unzählige Beispiele für Easter Eggs. Einige sind leichter aufzufinden als andere; manche Spiele beinhalten enorm viele, andere nur einige wenige. So lässt sich im Action-Adventure "Uncharted 3" des Spieleentwicklers Naughty Dog auf einer leicht zu übersehenden Zeitung der Titel "Scientists are still struggling to understand deadly fungus" finden - eine Anspielung auf den ebenfalls von Naughty Dog entwickelten postapokalyptischen Zombie-Hit "The Last of Us". Und das, obwohl die Entwicklung des Spiels bei der Veröffentlichung von Uncharted 3 noch nicht einmal öffentlich war.

Auch im Simulationsspiel "Animal Crossing: New Leaf" von Nintendo lassen sich viele Hinweise auf andere Werke des Entwicklers finden. So ist es beispielsweise möglich einen "berühmten Pilz" zu essen, der den Charakter wachsen lässt. Eine Anspielung auf den wohl bekanntesten italienischen Klempner, der auf einer ewigen Rettungsmission der Prinzessin ist. Ein Hinweis auf eine weitere Reihe von Nintendo lässt sich auch im neueren Teil "Animal Crossing: New Horizons" finden. Dort kann man an einer Werkbank eine Okarina herstellen, das wertvollste Instrument der Spielreihe "The Legend of Zelda".

Gespickt mit abertausenden versteckten Hinweisen ist das Open-World-Spiel "Grand Theft Auto V" des US-amerikanischen Publishers Rockstar Games. Sowohl im Online- als auch im Offline-Modus arbeiteten die Entwickler mit Easter Eggs, die eine umfangreiche Suche wert sind. Es lassen sich Aliens und UFOs finden, Hinweise auf andere Spiele wie "Read Dead Redemption" oder auch "Dead Island" finden. Sogar eine dem Original verblüffend ähnliche "Playboy Mansion" inklusive Partys lässt sich in den Vinewood Hills, Zuhause der Schickeria und Celebritys, finden. Da Los Santos der Stadt der Engel nachempfunden wurde, darf auch hier der bekannte Walk of Fame nicht fehlen. Während sich in der Realität bekannte Stars verewigen, sind es in der Stadt der Heiligen (Los Santos) bekannte Charaktere vergangener Teile der Spielereihe, unter anderem Madd Dogg aus "GTA: San Andreas" und Candy Suxxx aus "GTA: Vice City".

Ein weit verbreitetes Phänomen

Doch nicht nur in Videospielen lassen sich Easter Eggs finden, auch in Filmen sind manchmal versteckte Botschaften zu entdecken. Im US-amerikanischen Filmklassiker "Der Pate" von Francis Ford Coppola werden alle Charaktere, welche bald versterben, zuvor mit einer Orange abgebildet. Sie dient im Film also als Zeichen des herannahenden Todes. Bekannt für kleine Easter Eggs sind außerdem die Filme von Disney, da sich in nahezu allen Filmen Hinweise auf andere Werke des Medienunternehmens finden lassen.

Selbst Google implementiert einige Easter Eggs: So kann man zum Beispiel, wenn man "Pacman" eingibt, Pacman spielen, oder tippt man "Do a barrel roll" ein, so dreht sich der Bildschirm.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net