Gartengestaltung

Nicht alles Schöne muss auch teuer sein. Mit einigen cleveren Strategien lassen sich bei der Gartengestaltung Kosten reduzieren und gleichzeitig Umwelt sowie Ressourcen schonen.

Bodenpflege aus Eigenproduktion

Gartenprodukte können teuer sein, weshalb die Herstellung von eigenen Düngemitteln und Co. nicht nur schonend für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel ist. So kann die Eigenkompostierung eine ideale Methode sein, um Küchen- und Gartenabfälle in nährstoffreichen Dünger zu verwandeln. Als extra Bonus verbessert dieser natürliche Dünger sogar nachhaltig die Bodenqualität.

Ebenfalls können Hausmittel wie Brennesseljauche, Eierschalen oder Kaffeesatz als schonende Düngeralternativen genutzt werden.

Eine weitere Methode zur Bodenpflege stellt das Mulchen mit organischem Material wie Laub oder Grasschnitt dar. Durch das Mulchen wird Unkrautwachstum unterdrückt, Feuchtigkeit gespeichert und die Bodenstruktur verbessert. Neben den finanziellen Ersparnissen kann so auch beim Gießen und Unkrautjäten gespart werden.

Auch zur Schädlingsbekämpfung kann genauso auf natürliche Mittel zurückgegriffen werden, um Kosten zu sparen. Dabei bietet sich beispielsweise der Einsatz von Nützlingen oder Neemöl an.

Pflanzenkosten reduzieren

Doch nicht nur bei den Düngemitteln können die Kosten reduziert werden, auch bei den Pflanzen selbst kann ordentlich gespart werden. Es empfiehlt sich etwa, Samen statt Setzlinge zu kaufen und einzupflanzen. Besonders bei einer Vielzahl von Kulturen im Gemüsegarten lohnt sich diese Methode finanziell. Noch sparsamer ist es, Stauden und mehrjährige Pflanzen zu besorgen, da diese jedes Jahr zurückkehren und somit Kosten für neue Pflanzen entfallen.

Wasserkosten sparen

Die Bewässerung des Gartens kann die Wasserrechnung in die Höhe treiben. Um besonders in den trockenen Sommermonaten zu sparen, sollte eine Regentonne vorhanden sein, um kostenloses Wasser für die Gartenbewässerung zu sammeln. Der Einsatz von Tropfbewässerungssystemen oder Perlschläuchen ermöglicht zudem eine gezielte und wassersparende Bewässerung. Auch hier lohnt sich ein Einsatz, besonders in trockenen Perioden.

Pflege für längere Haltbarkeit

Die Gartenarbeit wird besonders durch das eingesetzte Werkzeug erleichtert. Um dieses möglichst lange zu erhalten und somit die Kosten für regelmäßige Neuanschaffungen zu minimieren, sollten die Gartenwerkzeuge regelmäßig gepflegt und gewartet werden.

Austausch in der Gemeinschaft

Um die Vielfalt im eigenen Garten zu erhöhen, kann auch eine Art Tauschbörse in der Nachbarschaft etabliert werden. Auf diese Weise kann der Garten ohne finanziellen Aufwand erblühen - Diversität durch Mischkulturen trägt zudem zur Bodengesundheit bei, reduziert Schädlinge und den Bedarf an Düngemitteln. Auch auf Flohmärkten finden sich manchmal kostengünstigere Pflanzen, Werkzeuge oder sonstige Gartenutensilien.

Die Gemeinschaft kann überdies genutzt werden, um Hochbeete, Rankhilfen oder Gartendekorationen aus recycelten Materialien herzustellen. DIY-Projekte können selbstverständlich auch alleine durchgeführt werden, doch manchmal lassen sich Inspirationen oder auch Materialien bei Freunden, Nachbarschaft und im Internet finden.

Redaktion finanzen.net