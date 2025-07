Gastfreundschaft

Welche Städte empfangen Neuankömmlinge besonders offen, bieten gute Bedingungen für soziale Integration und zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität aus? Im Rahmen der internationalen Studie Expat Insider 2024 hat die Plattform InterNations ein neues Städteranking veröffentlicht, das sich gezielt mit dieser Frage beschäftigt.

Die Plattform InterNations hat im Rahmen ihrer internationalen Expat-Studie "Expat Insider 2024" ein Städteranking vorgestellt, das zeigt, in welchen Städten sich Menschen im Ausland besonders willkommen fühlen. Grundlage für das Ranking ist der sogenannte Ease of Settling In Index, der sich speziell mit der sozialen und kulturellen Integration von Expats befasst. Bewertet wurden drei zentrale Faktoren: die kulturelle Offenheit und Willkommenskultur, die allgemeine Freundlichkeit der lokalen Bevölkerung sowie die Leichtigkeit, in der neuen Umgebung soziale Kontakte zu knüpfen. Über 12.500 im Ausland lebende Menschen, haben ihre Erfahrungen in 53 Städten weltweit bewertet.

finanzen.net