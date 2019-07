Einfluss des Geldes auf Beziehungen: So lange warten die Deutschen mit dem Heiraten

Es ist schwierig zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich für den Rest seines Lebens an den Partner zu binden. Was für manche eigentlich schon von Anfang an klar ist, braucht bei anderen Jahre bis der Entschluss gefasst ist. Das Online-Kartenportal kartenmacherei.de habe in einer Studie herausgefunden, wie lange sich die Deutschen Zeit lassen, bevor sie vor den Altar treten.

Wann wird geheiratet?

Es habe sich gezeigt, dass die Mehrheit, nämlich 37 Prozent, nach drei bis sieben Jahren heiratet. 32 Prozent der Deutschen warteten dagegen sieben bis 15 Jahre bis sie sich trauten. Allerdings sei auch eine Überraschung dabei: 24 Prozent gäben sich bereits nach einem bis drei Jahren das Jawort. Mit fünf Prozent gebe es dagegen einen sehr geringen Anteil an Paaren, die erst nach mehr als 15 Jahren heiraten. Die Zahl derjenigen, die bereits innerhalb des ersten Beziehungsjahres die Ehe schließen, falle noch etwas geringer aus, sie liege bei gerade einmal zwei Prozent.

Finanzieller Aspekt

Wann der richtige Zeitpunkt ist, muss natürlich jedes Paar individuell entscheiden. Dabei kommt es natürlich vor allem auf die Beziehung und die Gefühle an. Ein wichtiger Aspekt für eine Hochzeit ist aber auch der finanzielle. Wer ein großes Fest mit Familie und Freunden ausrichten möchte, benötigt dafür das nötige Kleingeld. Rund ein Viertel der Deutschen gebe laut der Studie 5.000 bis 10.000 Euro für ihre Hochzeit aus. Ein weiteres Viertel zahle zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Dabei finanzieren 83 Prozent ihren großen Tag zumindest teilweise selbst, wobei rund ein Viertel davon auch Unterstützung aus der Familie erhält.

Weitere interessante Ergebnisse der Studie sind unter anderem, dass sich die meisten Paare über den Freundeskreis kennenlernen - der Prozentsatz nehme mit dem Alter aber ab, da dann Online-Angebote an Bedeutung gewinnen würden. Grund Nummer eins für eine Heirat sei außerdem nach wie vor die Liebe. Bei der Art der Trauung nehme die Beliebtheit freier Trauungen zu.

Dauer der Beziehung

Nicht nur beim Heiraten spielt das Geld eine Rolle: Eine Studie des College of Human Ecology an der Cornell University in New York habe ergeben, dass Geld sogar einen Einfluss auf die Dauer von Beziehungen haben soll. Man habe festgestellt, dass die Beziehungen bei Partnern mit einem möglichst gleichen Gehalt länger hielten. Unterschiedliche Einkommen böten ein zusätzliches Streitpotenzial, was die Beziehung wiederum belasten könne. Finanzielle Abhängigkeit, in der sich Frauen in der Vergangenheit oftmals befanden, belaste auf Dauer. Auf der anderen Seite seien Männer, die weniger als ihr Partnerin verdienen, oftmals frustriert und könnten sich mit dieser Situation schlecht arrangieren. Vor allem sei die Dauer einer Beziehung bei Partnern mit ähnlichem Einkommen aber länger, weil diese oftmals die gleichen Ziele für die Zukunft und die gleichen Vorstellungen vom gemeinsamen Leben hätten.

