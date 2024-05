Geld sparen

Kurz vor dem Abflug nochmal Shoppen - ist das eine gute Idee? Der Münchner Merkur hat eine Auflistung der Produkte erstellt, die man lieber nicht am Flughafen kaufen sollte.

Oslo, Brüssel und München am teuersten

An Flughäfen kann es häufig zu unerwarteten Wartezeiten kommen. Um diese zu überbrücken, stehen in der Regel zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung, in denen sich Reisende mit verschiedenen Produkten eindecken können. Durch den Mangel an Alternativen sind die Preise allerdings in der Regel deutlich höher als in normalen Geschäften. Besonders in Oslo, Brüssel und München sollte man sich das gut überlegen, da sie laut dem Online-Magazin Capital zu den drei teuersten Flughäfen in Europa gehören.

Verpflegung, Elektronik, Souvenirs

Laut Merkur sollte man auf jeden Fall auf Wasser und Snacks verzichten, sobald man sich im Flughafen befindet. Insbesondere da man alle Flüssigkeiten bis zu 100 Milliliter spätestens bei der Sicherheitskontrolle abgeben muss. Alternativ zum Kauf von überteuerten Lebensmitteln kann man sich als Passagier eine leere Flasche mitnehmen und dann nach der Sicherheitskontrolle auffüllen, wie der Merkur rät. Snacks sind in der Regel nicht von Sicherheitskontrollen betroffen und können mitgenommen werden.

Die nächste Produktklasse, bei der empfohlen wird, auf Käufe im Flughafen zu verzichten, sind Elektronikartikel. Sollte man nicht unbedingt auf das Produkt angewiesen sein, lohnt es sich fast immer, das entsprechende Produkt in einem normalen Geschäft zu kaufen, wo die Preise deutlich niedriger sind.

Den ganzen Urlaub hat man eigentlich Zeit, sich ein schönes Mitbringsel auszusuchen. Nicht selten vergisst man es dann doch und hat nur noch als letzte Option, sich ein Souvenir am Flughafen zu kaufen, um wenigstens etwas mit nach Hause zu bringen. Auch hier rät der Merkur von Käufen am Flughafen ab, da die Preise hier meist deutlich überhöht sind.

Flughafengeschäft generiert Milliardeneinnahmen

Der globale Markt für Flughafengeschäfte ist von erheblicher Bedeutung. Im Jahr 2017 beliefen sich die weltweiten Ausgaben an Flughäfen laut dem Global Airport Retailing Report auf 40 Milliarden US-Dollar. Nach Informationen des Online-Reisemagazins TRAVELBOOK sind Flughäfen gezielt so gestaltet, dass Passagiere sich in sogenannten "Erholungszonen", die sich unmittelbar nach den Sicherheitskontrollen befinden, entspannen und Geld ausgeben können. Oft führt der Weg zum Terminal direkt durch Geschäfte, sodass Passagiere praktisch keine andere Wahl haben.

Redaktion finanzen.net