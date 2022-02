Spartipps: Mit diesen Tipps und Tricks gestaltet sich der Wocheneinkauf kostengünstig

Wocheneinkäufe günstig gestalten

Der Wocheneinkauf im Supermarkt gehört bei fast jedem Haushalt zur Routine, auch mal zwischendurch müssen Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs gekauft werden. Dies kann jeden Monat, je nach Größe des Haushalts, einen erheblichen Kostenfaktor darstellen.

Nicht selten treten Menschen beim Einkaufen in die strategisch platzierten Marketingfallen der Hersteller, wodurch der Einkauf schnell teurer wird als eigentlich nötig. Doch mit der nötigen Kenntnis über die Tricks der Verkaufsstellen und der richtigen Herangehensweise lässt sich beim Einkaufen bares Geld sparen.

So lässt sich jeder Einkauf mit den folgenden Tipps günstig gestalten.

Eine gute Strukturierung im Vorfeld ist unabdingbar

Zunächst sollte vor jedem Einkauf ein solides Fundament gelegt werden, ein gut strukturierter Einkaufszettel ist folglich unabdingbar. Er dient als Skript, welches einen systematisch durch den Supermarkt führt, daher ist eine Strukturierung nach Kategorie besonders hilfreich.

Damit der Einkaufszettel nicht zu überladen ausfällt, sollte im Vorfeld festgelegt werden, welche Gerichte in der Woche zubereitet werden, somit können speziell die benötigten Zutaten eingekauft werden.

Zudem sollte der Einkauf möglichst so strukturiert werden, dass ein einziger Wocheneinkauf alles Nötige umfasst. Durch vereinzelte Kleineinkäufe verliert man häufig den Überblick, wie viel Geld tatsächlich schon in der Woche für den Haushalt ausgegeben wurde.

Augen auf bei der Produktauswahl

Sind die Rahmenbedingungen für einen sparsamen Einkauf geschaffen, gilt es die richtige Strategie bei der Warenauswahl zu befolgen.

Produkte, die visuell durch den Händler beworben werden, sind meistens verhältnismäßig teuer, wohingegen die Waren links und rechts neben den Blickfängern in der Regel bedeutend günstiger sind. Auch tendieren Supermärkte dazu, die kostspieligeren Produkte an den jeweiligen Enden der Gänge zu platzieren. Dementsprechend sollte man in der Mitte eines jeden Ganges nach günstigeren Alternativen Ausschau halten.

Einer der ältesten Tricks der Märkte ist es, stets die teureren Waren auf Augenhöhe zu platzieren, das heißt hocken und strecken lohnt sich. Günstige Produkte verstecken sich außerhalb des natürlichen Blickfelds des Verbrauchers und sind folglich auf Knöchel- beziehungsweise über Kopfhöhe zu finden. Alternativ sollten auch Wühltische durchstöbert werden, hier finden sich häufig die eigentlichen Sonderaktionen und Angebote.

Besteht keine besondere Markenpräferenz, stellen Hausmarken meistens die günstigsten Alternativen dar. In ihnen verstecken sich häufig Markenprodukte, die jedoch aufgrund geringer Marketingkosten so günstiger angeboten werden.

Besondere Angebote unterliegen Waren, deren Mindesthaltbarkeit zeitnah abläuft. Nach solchen Aktionen sollte man Ausschau halten. Auch Obst und Gemüse, das kurz vor Ladenschluss nicht verkauft wurde, wird vom Supermarkt in vielen Fällen am Abend günstiger angeboten, so kann sich ein Einkauf am späten Abend besonders lohnen.

Zu guter Letzt gilt es den süßen Versuchungen an der Kasse zu widerstehen, hier werden zumeist die teuren Marken verkauft. Der Supermarkt spielt sehr mit dem Belohnungszentrum im Gehirn der Verbraucher, hier heißt es stark bleiben.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marc Dietrich / Shutterstock.com, David Crockett / Shutterstock.com