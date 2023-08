Platz 14: 3 Millionen Studienjahre an der teuersten Universität der Welt

Das Harvey Mudd College in Kalifornien ist mit seinen Studiengebühren von 80.036 US-Dollar pro Studienjahr die teuerste Universität weltweit. Möchte man also ein Vermögen von 242,7 Milliarden US-Dollar in die eigene Bildung investieren, kann man das hier für etwa 3 Millionen Studienjahre machen.

Quelle: Jim_Brown_Photography / Shutterstock.com