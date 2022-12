"Urlaubsmentalität" - So kann das Burnout vermieden werden

Urlaub ist essenziell für Gesundheit und Leistungsfähigkeit

Arbeitnehmer haben in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub. Unabhängig von der vertraglich festgelegten Anzahl der Urlaubstage schöpfen Beschäftigte ihren Urlaubsanspruch jedoch nicht immer voll aus. Angesichts dessen gibt es immer mehr Arbeitgeber, die ihre Angestellten dazu animieren, ihren vollen Urlaubsanspruch zu nutzen - denn eine Auszeit von der Arbeit hat viele Vorteile: Erholsamer Urlaub ist wichtig für die Gesundheit und ebenso unerlässlich für die langfristige Leistungsfähigkeit, andernfalls können physische und psychische Probleme wie chronischer Stress oder gar Burnout-Symptome die Folge sein.

Urlaubsmentalität im Arbeitsalltag

Laut Business Coach Melody Wilding ist aber nicht nur der Urlaub selbst wichtig - sondern genauso, dauerhaft einen gesundheitserhaltenden Arbeitsalltag zu schaffen. Auch außerhalb der Urlaubszeit sollte eine gesunde Work-Life-Balance das Ziel sein. Wilding rät in einem Blog-Eintrag deshalb dazu, sich bewusst zu machen, was die letzte Urlaubszeit so besonders und erholsam für jeden Einzelnen gemacht hat. Für viele Menschen seien dies Dinge wie Sorglosigkeit, Genuss, Leichtigkeit und das Leben im Moment. Entsprechend gelte es, sich solcher Elemente bewusst zu sein und diese in den Arbeitsalltag und die persönliche Arbeitsweise zu integrieren. Beispiele dafür können mehr Bewegung am Arbeitsplatz oder ein lebensfrohes Arbeitsklima, in welchem sich die Belegschaft untereinander ein Lächeln schenkt, sein.

Urlaubsmentalität kann Leistungsfähigkeit fördern

Die erfolgreiche Implementierung von Teilen der Urlaubsmentalität in den Arbeitsalltag kann sich Wilding zufolge positiv auf die eigene Leistung und die der Kollegen auswirken. Ein positives Arbeitsklima innerhalb der Belegschaft fördert die Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft im Team, während gleichzeitig der Stress reduziert wird. Ebenso kann eine gewisse Gelassenheit - gepaart mit Leichtigkeit - am Arbeitsplatz dazu führen, dass kreativere und bessere Lösungen für Problemstellungen gefunden werden. Auch Arbeitgeber profitieren so von der Übernahme gewisser Elemente der Urlaubsmentalität an den Arbeitsplatz, welche nachhaltig Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter fördert.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net

