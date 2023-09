Gründer-Show

Der deutsche Unternehmer und Investor Nils Glagau zählt zur festen Jury-Besetzung der beliebten Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Auch in der 13. Staffel war er wieder dabei.

Inhaber und Geschäftsführer der Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Nils Glagau wurde 1975 in Bad Homburg geboren. Er interessierte sich für Archäologie und machte seinen Magister in Ethnologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Zu seinem Fachgebiet gehörten der tibetische Buddhismus und die Maya, deren Ausgrabungsstätten er in Mittel- und Südamerika erforschte.

Nachdem sein Vater im Jahr 2009 unerwartet verstarb, übernahm Glagau dessen 1991 gegründetes Familienunternehmen Orthomol, welches Mikronährstoffkombinationen und Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Seitdem führt er als Inhaber und Geschäftsführer die Arbeit seines Vaters erfolgreich fort. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 500 Angestellte an drei Standorten und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

Seit dem Jahr 2019 ist der erfolgreiche Unternehmer zudem als Investor in der TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf VOX zu sehen.

Glagau ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er liebt Rock-Musik, hat einen Faible für Kultur und ist begeisterter Sportler. Sein geschätztes Vermögen soll etwa 30 Millionen Euro betragen.

Glagau sucht nach überzeugenden Gründern

Der Investor kann sich gut in die Lage eines Start-up-Unternehmers hineinversetzen. Er war live dabei, als Orthomol über die Jahre "buchstäblich aus der Garage hinaus zu einer der führenden Marken in der Apotheke geworden" ist. Die Erfahrungen daraus möchte er anderen Gründern mitgeben. Mit ortho innovations und seiner neu Gegründeten Rock B(r)and GmbH sucht Glagau nach überzeugenden Gründern mit Ideen oder Produkten, die für ihre Geschäftsidee brennen und mit ihm gemeinsam langfristig erfolgreiche Marken aufbauen möchten. Im Podcast "Let's build a Rock B(r)and!" berichten der Investor und sein Team darüber, worauf es bei einer Unternehmensgründung ankommt und was für den nachhaltigen Aufbau einer Marke entscheidend ist.

DHDL-Juror

Bei DHDL gilt er als Experte in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport. "Mir ist die Welt rund um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Sport schon sehr vertraut. Bei DHDL interessieren mich aber auch Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen," sagt der Unternehmer. Seine erfolgreichsten Start-ups waren bisher Green Mnky, Grüne Pflaume, HistaFit und Otinga. Die von ihm unterstützten Start-ups profitieren vor allem in den Bereichen Vertriebsaufbau, Netzwerk und Expertenwissen.

