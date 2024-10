Haustiere

Die Kosten für Haustiere steigen kontinuierlich. Doch es gibt viele Möglichkeiten, durch clevere Entscheidungen und einfache Maßnahmen die finanzielle Belastung deutlich zu reduzieren.

Steuerliche Vorteile nutzen

Die Kosten für Haustiere können in bestimmten Fällen steuerlich abgesetzt werden, was für Tierhalter ein wichtiger Spartipp ist. Nach Angaben der vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) lassen sich Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Haustierhaltung stehen, absetzen. Dazu gehören beispielsweise das Gassigehen durch einen Hundesitter oder die Pflege des Tieres im eigenen Haushalt, wenn die Dienstleistungen direkt im häuslichen Umfeld erbracht werden. In solchen Fällen können bis zu 20 Prozent der Kosten, maximal 4.000 Euro pro Jahr, steuerlich geltend gemacht werden.

Vorsorge mit einer Tierkrankenversicherung

Unerwartete Tierarztkosten sind eine der größten finanziellen Belastungen für Haustierbesitzer. Tierkrankenversicherungen können hier eine entscheidende Rolle spielen. Laut der AGILA Haustierversicherung übernehmen solche Policen nicht nur Kosten für Operationen, sondern auch Vorsorgeuntersuchungen und Routinebesuche beim Tierarzt. Besonders wichtig ist es, eine Versicherung frühzeitig abzuschließen, da einige Policen im Alter des Tieres teurer werden oder bestimmte Behandlungen nicht mehr abdecken.

Tierhaftpflichtversicherungen sind ebenfalls ratsam, besonders für Hundehalter. Diese decken Schäden ab, die das Tier an fremdem Eigentum verursacht - und sichert Tierhalter so bei möglichen Schadensersatzforderungen durch Geschädigte ab.