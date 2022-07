Diese Hunderassen kosten im Laufe ihres Lebens am meisten Geld

Platz 11: Das Ranking

Laut dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) lebt in etwa 47 Prozent der deutschen Haushalte mindestens ein Haustier. Nach Katzen sind Hunde das häufigste Haustier in Deutschland. Insgesamt 10,3 Millionen Hunde verteilten sich im Jahr 2021 auf 21 Prozent der deutschen Haushalte. Um herauszufinden, was ein Hund im Laufe seines Lebens kostet, hat die Plattform Savoo die anfallenden Kosten der beliebtesten Hunderassen analysiert. Stand des Rankings ist der 20.07.2022.

Quelle: Savoo, Bild: cynoclub / Shutterstock.com