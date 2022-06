In diesen Homeoffice-Jobs lässt sich gutes Geld verdienen

Homeoffice ist deutlich populärer geworden

Die Nachwirkungen der langen COVID-Restriktionen, die insbesondere auch die Arbeitswelt betrafen, manifestieren sich in einer deutlich auszumachenden Veränderung in der deutschen Arbeitskultur: Viele Angestellte können sich nicht vorstellen, den teilweise hohen Aufwand wieder auf sich zu nehmen, den die Rückkehr ins Büro und das damit verbundene tägliche Pendeln mit sich bringt. Die Jobbörse Indeed hat deshalb nachgeforscht, welche Berufe von Mai 2020 bis April 2021 am häufigsten mit der Option Homeoffice angeboten wurden, da es bei diesen Jobs aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft möglich sein wird, sie von zu Hause aus auszuüben.

Die Nachforschungen haben ergeben, dass rund jede sechste Jobsuche auf Indeed im Zusammenhang mit dem Suchbegriff "Homeoffice" getätigt wird. Tatsächlich hat sich dieser Anteil Merkur.de zufolge in den letzten zwei Jahren beinahe verdoppelt. Insgesamt liegt der Anteil von auf Indeed angebotenen Jobs, bei denen Homeoffice eine Option ist, bei zehn Prozent. Frank Hensgens, Geschäftsführer Indeed DACH, sagt dazu: "Homeoffice wird auch nach der Pandemie ein wichtiges Kriterium für Jobsuchende bleiben. Das zeigt die ungebremste Nachfrage nach Jobs, die auch von Zuhause ausgeführt werden können."

An der Spitze stehen hauptsächlich IT-Jobs

Die Jobbeschreibung, die den größten Anteil an Stellenausschreibungen mit der Option für Homeoffice einnimmt, ist die des "Senior Softwareentwicklers". Ganze 84 Prozent der Anzeigen für diese Stelle kommen mit der Möglichkeit daher, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Gehalt für diese Position kann sich ebenfalls sehen lassen: Der durchschnittliche jährliche Verdienst liegt bei diesem Beruf bei 66.000 Euro. Knapp dahinter auf Platz zwei rangiert die Berufsbezeichnung "HR-Business Partners". Die Homeoffice-Quote beträgt hier 81 Prozent, das durchschnittliche Jahresgehalt liegt bei 59.000 Euro.

Die nächsten drei Plätze werden komplett von der IT-Branche eingenommen: Es folgen die Berufe "Netzwerkspezialist" mit einer Homeoffice-Quote von 75 Prozent, "Senior Softwareentwickler Java" mit 74 Prozent und "DevOps-" beziehungsweise "System-Engineers" mit jeweils 71 Prozent. Legt man das Gehalt als die oberste Priorität fest, so nimmt der Job-Titel des "Solution Architects" den unangefochtenen ersten Platz im Ranking der Berufe mit Homeoffice-Option ein: Hier verdient man durchschnittlich ganze 94.000 Euro pro Jahr. Die Homeoffice-Quote liegt bei diesem Beruf allerdings nur bei 58 Prozent.

Für die Stellenbeschreibung "Head of Sales" wurde eine Quote von 53 Prozent für die Option für mobiles Arbeiten ermittelt, das durchschnittliche Jahresgehalt beträgt hier 77.000 Euro. Bei der Suche nach der Jobbezeichnung "SAP-Entwickler" erwartet den Suchenden eine Homeoffice-Quote von 67 Prozent, hier verdient man durchschnittlich 75.000 Euro im Jahr.

