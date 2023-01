Urlaubskosten für 2023 steigen: Mallorca trotz Preisanstieg das günstigste Reiseziel

Preise für Urlaubsreisen steigen

Wenig überraschend hat die Inflation auch vor Urlaubsreisen nicht Halt gemacht. Urlauber werden bei der Buchung ihrer nächsten Reise nicht umhinkommen, einen höheren Preis zu bezahlen, als sie es in den letzten Jahren, insbesondere vor der Pandemie, gewohnt waren. Die Preissteigerungen seien vor allem auf gestiegene Kosten im Bereich Energie und Personal zurückzuführen, berichtet Tourismusexperte und HolidayCheck-Mitarbeiter Christoph Heinzmann gegenüber Merkur. Außerdem sei dies eine Entwicklung, die bei Urlaubsangeboten weltweit zu beobachten sei - mit nur wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Dubai.

Reisende suchen nach Alternativen

In der Hoffnung, die nächste Urlaubsreise möglichst kostengünstig planen zu können, sondieren viele Reisende schon jetzt den Markt. Speziell Familien mit schulpflichtigen Kindern, welche auf Urlaub im zumeist preisintensiven Ferienzeitraum angewiesen sind, sind bestrebt, sich Kapazitäten im besonders nachgefragten Reisezeitraum und Frühbucherrabatte zu sichern. Dabei sei laut einer Analyse von HolidayCheck zu beobachten, dass Urlauber aufgrund der gestiegenen Kosten vermehrt auch abseits der klassischen Urlaubsziele in Regionen wie beispielsweise dem Norden Bulgariens nach attraktiven Angeboten suchen.

Trotz Preisanstieg ist Mallorca das günstigste Reiseziel

Im Rahmen der Preisanalyse von HolidayCheck wurde deutlich, dass die Preisanstiege in unterschiedlichen Urlaubsregionen zuletzt erheblich schwankten. Während der Preisunterschied zwischen der Sommersaison 2022 und der Sommersaison 2019 auf der griechischen Insel Kreta mit einem durchschnittlichen Plus von satten 71 Prozent am größten war, fiel er auf Mallorca im gleichen Zeitraum mit einem vergleichsweise moderaten Anstieg von 35 Prozent bei weitem nicht so drastisch aus.

Auch wenn Mallorca vom Preisanstieg nicht verschont geblieben ist, bleibt die Baleareninsel das günstigste Reiseziel für Familien. Einer Berechnung von HolidayCheck zufolge, muss eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei schulpflichtigen Kindern für einen einwöchigen Pauschalurlaub inklusive Flug, Hotel und Transfer mit einem durchschnittlichen Reisepreis von 3.202 Euro rechnen. Vergleichsweise günstig sind laut HolidayCheck ebenso Reisen nach Gran Canaria oder an die türkischen Riviera.

