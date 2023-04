Teure Miete auf kleinem Raum: Tricks bei der Einrichtung - Optische Raumvergrößerung

Kleine Räume bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten

Wer auf der Suche nach einem Zuhause mit viel Wohnraum ist, muss in der Regel tiefer in die Tasche greifen im Vergleich zu einer vergleichbaren Wohnung mit weniger Platz. Die Knappheit von Wohnraum ist in vielen Regionen, insbesondere in Ballungszentren, ein Problem. Umso wichtiger ist es, den zur Verfügung stehenden Platz optimal zu nutzen. Mithilfe einfacher Gestaltungsideen können kleine Räume optisch größer wirken und den Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden merklich erhöhen.

Die richtige Auswahl und Platzierung von Möbeln

Wesentliche Gestaltungselemente für jeden Raum sind Möbelstücke. Insbesondere bei kleinen Räumen sollte die Wahl der Möbelstücke und deren Platzierung wohlüberlegt sein. Damit ein kleiner Raum optisch größer wirkt, sollte er mit möglichst wenig Möbeln bestückt werden. Um trotzdem für den nötigen Stauraum zu sorgen, sollte die Wahl auf etwas größere Möbelstücke fallen, welche im Idealfall mehrere Funktionen auf einmal erfüllen können, beispielsweise Sitzmöbel mit Stauraum. Außerdem ist die Gestaltung der Möbelstücke entscheidend für die Wahrnehmung durch das menschliche Auge. So können beispielsweise Regale aus einem Drahtgestell oder geflochtene Stühle aufgrund ihrer durchscheinenden Eigenschaften leicht und locker wirken. Bei der Platzierung der Einrichtungsgegenstände in kleinen Räumen sollte darauf geachtet werden, Möbelstücke im Idealfall entlang der Wand zu platzieren, um freie Flächen zu schaffen und den Raum so größer wirken zu lassen.

Auf helle Farben setzen

Bei der farblichen Gestaltung kleiner Räume gilt: je heller, desto besser. Neben der Wand und der Decke sollten auch Möbelstücke und der Fußboden in hellen Farben gestaltet sein. Bei der Kombination verschiedener Farben sollte darauf geachtet werden, dass man möglichst nur Farben aus einem Farbspektrum kombiniert. So sind zum Beispiel helle Grautöne mit Weiß gut kombinierbar. Wer eine farbenfrohe Gestaltung kleiner Räume wünscht, sollte zu hellen Blautönen tendieren, welche Assoziationen zur Weite des Himmels hervorrufen. Ein ebenso wichtiger Faktor ist die passende Beleuchtung. Kleine Räume wirken größer, wenn sie optimal ausgeleuchtet sind. Dies gelingt am besten durch die Benutzung möglichst vieler Lichtquellen.

Optische Streckung lässt Räume größer wirken

Insbesondere in kleinen Räumen sollte die Raumhöhe nach Möglichkeit maximal benutzt werden. So können beispielsweise hohe Möbelstücke den Raum nach oben strecken und erwirken eine optische Verlängerung nach oben.

Zusätzlich kann auch ein Spiegel einen Raum öffnen. Dabei ist es entscheidend, wie der Spiegel platziert ist. Damit ein Raum offener und größer erscheint, ist eine Platzierung an einer Stelle ratsam, wo der Spiegel das Licht im Raum reflektieren kann, beispielsweise direkt gegenüber oder senkrecht zu einem Fenster.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AlexRoz / Shutterstock.com