Internationaler Vergleich

Deutschland bleibt ein attraktives Ziel für internationale Arbeitnehmer und belegt einen Spitzenplatz unter den nicht englischsprachigen Ländern. Die hohe Lebensqualität, das robuste Gesundheitssystem und die vielfältigen Jobmöglichkeiten machen Deutschland zu einem begehrten Arbeitsstandort, doch es gibt Raum für Verbesserungen, um im globalen Wettbewerb, um Talente weiterhin erfolgreich zu sein.

Die beliebtesten Länder zum Arbeiten

Deutschland zählt zu den führenden Ländern weltweit, wenn es um die Attraktivität als Arbeitsstandort geht. Laut einer umfassenden Umfrage der Jobplattform Stepstone in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group (BCG) und The Network rangiert Deutschland unter den Top 5 der begehrtesten Länder für Arbeitsmigranten. Doch wie schneidet Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ab und was macht es so attraktiv?

Die Studie, die über 150.000 Arbeitnehmer in 180 Ländern befragte, ergab, dass Australien das beliebteste Land zum Arbeiten ist. Auf den weiteren Plätzen folgen die USA, Kanada und Großbritannien. Deutschland belegt den fünften Platz und ist damit das populärste nicht englischsprachige Land. Dies zeigt, dass Deutschland trotz eines Rückgangs in der Beliebtheit - im Jahr 2018 lag es noch auf dem zweiten Platz - weiterhin ein begehrter Arbeitsstandort ist.

Auch im Städteranking behauptet sich Deutschland gut. Berlin rangiert auf Platz sechs der attraktivsten Städte weltweit, hinter den Metropolen London, Amsterdam, Dubai, Abu Dhabi und New York. Diese Platzierung unterstreicht die Anziehungskraft der deutschen Hauptstadt.

Gründe für die Beliebtheit Deutschlands

Die hohe Position Deutschlands in den Rankings lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, wie aus den Ergebnissen der Studie hervorgeht.

Für die Mehrheit der Befragten (74 Prozent) sind die guten Arbeitsmöglichkeiten der Hauptgrund, nach Deutschland zu ziehen. Dies zeigt demnach, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland im internationalen Vergleich als robust und vielfältig wahrgenommen wird.

Etwa ein Drittel der Befragten nannte das Gesundheitssystem als einen der Gründe, warum sie Deutschland als Arbeitsland wählen würden. Dies spricht für das Vertrauen der befragten Teilnehmer in die deutsche Gesundheitsversorgung.

Obwohl Deutsch nicht die einfachste Sprache ist, sehen viele Menschen in Deutschland eine vergleichsweise geringere Sprachbarriere, insbesondere wenn sie bereits Englisch sprechen, das weit verbreitet und oft in internationalen Unternehmen verwendet wird.

Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten

Trotz der hohen Attraktivität gibt es auch Herausforderungen, die Deutschland angehen muss, um noch beliebter zu werden, wie die Ergebnisse der Studie belegen.

Ein häufig genannter Punkt ist die mühsame Bürokratie, vornehmlich bei der Beantragung von Arbeitsvisa und Arbeitserlaubnissen. Unternehmen, die hierbei aktiv Unterstützung bieten, könnten im Wettbewerb um internationale Talente einen Vorteil haben.

Darüber hinaus besteht eine Notwendigkeit, dass Politik und Wirtschaft enger zusammenarbeiten müssen, um die Integration von Arbeitsmigranten zu erleichtern und flexiblere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, angesichts der Herausforderungen, welche mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel einhergehen.

