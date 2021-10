Luxusuhren - vom Statussymbol zum Spekulationsobjekt

Prominente sorgen für einen immer größeren Hype

Promis machen es vor - als Statussymbol werden teure Uhren gekauft, mit denen sich gerne geschmückt wird. Besonders Rapper besingen die teuren Uhren in ihren Songs und zeigen auf Instagram und Co. ihre neuesten Errungenschaften. Mit dieser Glorifizierung von Luxus werden nach Angaben von t-online die Preise der Uhren immer weiter in die Höhe getrieben. Teure Marken wie Patek Philippe und Audemars Piguet würden somit auch von einer jüngeren Zielgruppe als erstrebenswert angesehen. Damit bringt die Faszination rund um die Luxusuhren auch ganz eigene YouTube-Stars zum Vorschein. Marc Gebauer, der nach Angaben von omr.com seinen eigenen Online-Shop für teure Uhren, Parfums und Taschen besitzt, zeigt hier auf seinem Hauptkanal die neuesten Uhrenkollektionen sowie andere Luxusprodukte und fasziniert damit seine über 250.000 Abonnenten. Dabei taucht er auch immer wieder in Videos von anderen YouTube-Stars wie Montana Black, Inscope21 und unsympathischTV auf. Doch taugen die Luxusuhren auch für ein solides Investment?

Hoher Wertanstieg bei Luxusuhren

Nach Angaben von t-online konnte noch nicht einmal die Corona-Krise den Hype um die Uhrenszene langfristig stoppen. So ging zum Beispiel der Umsatz mit den Schweizer Uhrenexporten im ersten Corona-Monat April 2020 nominal um mehr als 70 Prozent zurück. Die Branche erholte sich allerdings schnell und konnte für das gesamte Jahr 2020 nur noch einen Rückgang von 20 Prozent verzeichnen. Den extremen Wertanstieg von Luxusuhren kann man zudem an den Modellen der Uhrenmanufaktur Patek Philippe sehen. GQ zufolge wurden die zehn meist verkauften Modelle im Juli 2020 gegenüber dem Juli 2015 im Mittel für 105 Prozent mehr verkauft. Aktuell erreicht der Uhren-Hype immer neue Höhen. So exportierte die Schweiz im April 2021 Uhren im Wert von 1.869 Milliarden Schweizer Franken.

Luxusuhren als Investment

Besonders in Zeiten von niedrigen Zinsen werden Uhren als Sachwerte immer interessanter. So werden besonders in der Corona-Krise und der damit einhergehenden Angst vor einer Inflation Uhren, ähnlich wie Gold, als Wertanlage genutzt. Wer somit sein Geld in Luxusuhren anlegen möchte, sollte trotzdem einige Dinge beachten. So kann man für ein schnelles Uhreninvestment mit hoher Rendite nicht kurzfristig zum Juwelier seines Vertrauens gehen. Nach Angaben von Uhrenkosmos existieren für die Top-Modelle lange Wartelisten. Da diese Nachfrage sich positiv auf die ganze Marke abstrahlt, sorgen die Hersteller dafür, dass dieser gesunde Mangel erhalten bleibt. Schafft man es trotzdem, ein begehrtes Modell zu ergattern, kann man seinen Einsatz laut t-online in kurzer Zeit verdoppeln. So sei das Image einer Uhr sowie eine limitierte Stückzahl als Investitionskriterium besonders wichtig. "Die besseren Chancen hat man mit allen Modellen, die etwas Besonderes oder etwas Avantgarde haben. Die Nautilus war bei ihrer Markteinführung unverschämt teuer, aber sie war etwas Besonderes und ist nun eine Ikone", so Oliver Hoffmann, Uhrenexperte und Autor des Buches "Vom nützlichen Luxus: Uhren als alternatives Investment" in einem Interview mit t-online.

Trotzdem mahnen Experten auch zur Vorsicht. Zwar haben laut Uhrenkosmos hochwertige Uhren eine gute Wertstabilität, seien allerdings allenfalls vergleichbar mit einer guten Aktienanlage. Nur in Ausnahmefällen würde sich eine klassische Wertsteigerung vollziehen. Üblich ist hingegen, dass je nach Marke und Modell die Uhr in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent ihres Werts behält. Somit sollte ein Investment möglichst realistisch getätigt werden.

