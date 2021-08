Mehr Cyberangriffe: Nachfrage nach IT-Sicherheitsexperten nimmt zu

Weltweite Digitalisierung

Die weltweite Digitalisierung ist längst keine neue Entwicklung und führt mittlerweile auch zu einigen internationalen Problemen, denn in den vergangenen Jahren kam es in jeglichen Bereichen vermehrt zu Cyberangriffen. Um diese anzugehen, zu verhindern und zu beheben braucht es speziell unterrichtete IT-Sicherheitsexperten. Doch ausgerechnet in diesem Berufsfeld mangelt es enorm an Fachpersonal. Inzwischen ist diese Problematik von strategischer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft und derzeit bemühen sich viele Unternehmen Lösungen zu finden und sehen sich mit dem extremen Fachkräftemangel konfrontiert.

Bedeutung wächst

Besonders durch die anhaltende Corona-Pandemie und dem damit oftmals eingeführten Homeoffice hat die Rolle der Digitalisierung in den vergangenen Monaten zugenommen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie des Digitalverbandes Bitkom. Demnach nahm die Bedeutung durch Corona in 95 Prozent der befragten Unternehmen zu. Befragt wurden insgesamt 500 Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen. Die Umfrage ergab auch, dass gleichzeitig das Ausmaß virtueller Angriffe auf IT-Systeme und kritische Infrastrukturen, über alle Branchen hinweg gestiegen ist.

Die Hintergründe

Viele der Cyberkriminellen verstehen sich selbst als Aktivisten und attackieren Firmen und deren CEOs. Aktuell muss sich beispielsweise Tesla-Gründer und Geschäftsführer Elon Musk vermehrt mit Cyberangriffen des Hackerkollektivs Anonymous auseinander setzten. Deren Beweggründe beruhen oftmals auf Musks provozierten Kursschwankungen bei Kryptowährungen. In vielen Fällen steckt hinter den Angriffen jedoch auch das Ziel der Erpressung von Lösegeldern. Die sensiblen Infrastrukturen und Daten eines Unternehmen werden von einem Cyberkriminellen oder oft auch von einer ganzen Gruppe bedroht und die Erfahrung zeigt, dass Firmen, die das geforderte Lösegeld zahlen, am Ende erst recht zur Zielscheibe werden. So nahmen Ende 2020 allein die Angriffe auf Krankenhäuser in Deutschland um 220 Prozent zu, ergab eine Erhebung von Check Point Software. Allgemein betrachtet waren in Deutschland laut dem Digitalverband Bitkom im Jahr 2019 rund drei Viertel aller Unternehmen schon mal von einem Angriff betroffen und knapp die Hälfte erlitten dadurch einen wirtschaftlichen Schaden. Insgesamt soll so laut Bitkom ein jährlicher Schaden von rund 102 Milliarden Euro entstehen.

Digitalisierung macht Unternehmen verwundbar

In vielerlei Hinsicht bringt die Digitalisierung Vorteile mit sich - birgt jedoch in puncto Sicherheit auch einige Gefahren in Form von Cyberangriffen. Aufgrund dessen sehen sich viele Unternehmen weltweit gezwungen ihre Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich zu erhöhen und mehr Personal einzustellen. In hoch spezialisierten IT-Sicherheitseinheiten etwa beschäftigen mittlerweile bereits 14 Prozent der Unternehmen reine Malware-Analyse-Teams, die sich also vorrangig mit Schadsoftware befassen. So schätzt der globale Verband für Informationssicherheit, dass allein in den Vereinigten Staaten aktuell fast eine halbe Million zusätzlicher Cybersecurity-Fachkräfte benötigt werden. Doch genauso wie in vielen Branchen mangelt es an ausgebildetem Fachpersonal und viele Unternehmen sind aktuell auf der Suche nach IT-Sicherheitsexperten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BeeBright / Shutterstock.com