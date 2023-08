"Ethereum-Killer" Solana: Hackerangriff auf Solana-basierte Wallets - Millionen gestohlen

• Hackerangriff auf Solana-Wallets

• Mehrere Millionen gestohlen

• Erste Analysen deuten auf Kompromittierung der Wallet-Anwendung von Slope hin





Laut dem NFT-Marktplatz Magic Eden handle es sich "anscheinend um einen SOL-Exploit, der die Wallets im gesamten Ökosystem leert", wie Cointelegraph berichtet. Bislang sollen digitale Vermögenswerte in Höhe von rund acht Millionen US-Dollar aus Solana-basierten Wallets gestohlen worden sein - Tendenz steigend. Die Nutzer wurden von den Entwicklern aufgefordert, verdächtig erscheinende Links zu löschen und ihre Assets auf Cold Wallets zu transferieren. Betroffen von dem Exploit sind unter anderem Phantom und Slope Wallets.

Die Kryptobörse Cypher, die umgerechnet eine Million US-Dollar wegen des Hackerangriffs verloren hat, postet auf X, die Smart Contracts seien eingefroren worden, da das Protokoll von dem Hackerangriff betroffen sei. Das Cypher-Team appelliert derweil an die Hacker, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Cypher has has experienced an exploit/security incident. The smart contract has been frozen.



The team is currently working with individuals and investigating



To the hacker: We are writing to see whether you would be open to speaking with us about any potential next steps.