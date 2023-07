Super Stake SOL: Neue Liquid Staking-Plattform beflügelt Solana-Kurs

Kapitalzufluss

Liquid Stake-Protokolle verzeichnen derzeit einen erhöhten Kapitalzustrom. Kann neben Ethereum auch Solana von diesem Trend profitieren?

• Ethereum Shanghai-Upgrade bringt Kapitalzufluss für Liquid Staking Protokolle

• Risiken des Liquid-Staking

• Solanakurs profitiert - zumindest kurzfristig



Seit dem Shanghai-Upgrade für Ethereum im April dieses Jahres verzeichnen Liquid Stake-Protokolle laut BeInCrypto nach Daten von DefiLlama einen verstärkten Kapitalzustrom. Denn erst mit der Shanghai-Fork wurde es möglich, teilweise jahrelang gesperrte Ether abzuheben. So können Krypto-HODLer mit ihren Coins zusätzliche Renditen erwirtschaften.

Neben der nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Kryptowährung profitiert auch die "schnellste Blockchain der Welt" Solana von dem Anstieg beim Liquid-Staking. Plattformen wie Lido-Finance oder Rocket-Pool erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Laut einem Bericht von BTC ECHO lag die Wartezeit für Einzahlungen auf der Beacon-Chain ("Phase 0"), dem Konsensuslayer im Ethereum-Ökosystem, zeitweise bei 44 Tagen.

Super Stake SOL: Neue Liquid-Staking Plattform für risikofreudige Anleger

Mit der Aussicht auf eine Rendite von rund 10 Prozent lockt die Staking-Plattform Super Stake SOL derzeit risikofreudige Solana-Halter an, ihre Solana-Staking-Derivate zu hebeln.

1/ Introducing super stake sol, now live on @solana!



Supercharge your staked SOL yield by 3x with one click ?? pic.twitter.com/7CbuQ39FWg - super stake sol ? (@superstakesol) June 27, 2023

Auf der Plattform von der Solana-basierten Kryptobörse Drift Protocol werden Marinade SOL (mSOL) Token als Sicherheit verwendet, um Token immer wieder zu staken und zu verleihen, wodurch die Rendite sich bis zu dreimal multiplizieren kann. Das Konzept gleicht dem des kalifornischen Startups MakerDAO, das das Maker Protocol für Ethereum-Derivate sehr erfolgreich verwaltet.

Allerdings birgt das Liquid-Staking auch Risiken: Sollte der Preisunterschied zwischen echten und abgeleiteten Token allerdings zu groß werden, fällt der mSOL-Token im Vergleich zu Solana massiv und Trader werden liquidiert - eine Erfahrung, die Solana-Investoren bereits im November gemacht haben.

Kann Solana auch längerfristig vom Trend profitieren?

Dank der hohen Nachfrage kam das Super Stake Protokoll bereits kurze Zeit nach seiner Implementierung an seine Kapazitätsgrenzen. Für das durch Verwicklungen in die FTX-Pleite massiv angeschlagene Solana-Ökosystem könnte sich Super Stake SOL laut BTC ECHO als ein Katalysator erweisen, der auch Solana aus dem Tief holt. Die nach Marktkapitalisierung achtgrößte Kryptowährung konnte innerhalb eines Monats tatsächlich massive Kurszuwächse von rund 70 Prozent verzeichnen und notiert derzeit bei 26,19 US-Dollar (Stand 17.07.2023).

BeInCrypto bleibt allerdings skeptisch, ob sich Liquid Staking für Solana tatsächlich als Gamechanger erweisen kann und bezieht sich dabei auf den "Total Value Locked" (TVL) im Solana-Ökosystem, also den Anteil der gesperrten Vermögenswerte, der von vielen betrachtet wurde, um den massiven Anstieg zu verdeutlichen - allerdings nur in US-Dollar und nicht in SOL. Hier ergebe sich aber eine Diskrepanz, wenn man den Solana-Kursanstieg seit Beginn des Jahres (um mehr als 100 Prozent) miteinbeziehe. Denn dann verzeichnet der TVL ein Minus von über 25 Prozent.

