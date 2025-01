Jederzeit sparen

Die Preise steigen und das Geld wird knapp - doch das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt einige einfache Möglichkeiten, um sein Geld zusammenzuhalten. Dabei gelten die nachfolgenden Tipps für viele verschiedene Bereiche und können beliebig angewendet werden.

Selbstmachen statt Kaufen

Die wohl einfachste Devise, um Geld zu sparen, lautet: weniger kaufen. Das betrifft nicht nur die eigene Versorgung durch Lebensmittel und Getränke, sondern auch den eigenen Kleiderschrank oder Geschenke für Familie und Freunde. So empfiehlt die Verbraucherzentrale, möglichst auf Convenience-Produkte zu verzichten und mehr selbstständig zu kochen. Insbesondere langlebige Produkte wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln können als Basis für ausgewogene, preiswerte Mahlzeiten dienen. Passend hierzu finden sich auch online diverse Rezepte für kostengünstige Gerichte. Ist man zeitlich eingeschränkt, kann man sein Essen auch vorkochen. Geht es um Getränke, so sollte auf teures Mineralwasser verzichtet werden und stattdessen Trinkwasser aus dem Wasserhahn verwendet werden. Eine weitere Alternative ergibt sich für Klamotten. So kann die Lebensspanne von Kleidung durch Upcycling oder Reparatur verlängert werden. Auf diese Weise muss seltener Neues gekauft werden. Bei Geschenken wiederum können Seifen, gebackene Leckereien, Lippenbalsam oder andere Dinge selbstständig hergestellt werden. Zu günstigen und nachhaltigen Geschenkideen findet man ebenfalls Anleitungen im Internet.



Ausgaben und Einkommen genau planen

Um Geld zu sparen, ist es mithin ratsam, sich einen Überblick über die eigenen Finanzen zu verschaffen. Dabei sollten sowohl das Einkommen als auch die Lebenshaltungskosten und andere Zusatzausgaben dokumentiert werden. Dem Portal focus.de zufolge können unterschiedliche Regeln dabei helfen, die eigenen Ausgaben zu kontrollieren. Beispielsweise besteht die Option, vor dem Kauf eines kleinen Gegenstands 10 Minuten mit diesem im Geschäft herumzulaufen; möchte man ihn dann immer noch, steht dem Kauf nichts mehr im Weg. Bei größeren Anschaffungen sollte man sich 30 Tage Zeit nehmen, um die Notwendigkeit zu überdenken. Auch kann es hilfreich sein, den eigenen Stundenlohn mit Abzügen auszurechnen. Auf diese Weise kann man die Kosten in Arbeitsstunden aufwiegen und den Kaufpreis in neuem Licht betrachten.

Heiz- und Stromkosten reduzieren

Um die Heiz- und Stromkosten zu senken, können zum einen verschiedene Anbieter verglichen und gegebenenfalls gewechselt werden, wie die Verbraucherzentrale berichtet. Um Strom zu sparen, sollten Geräte, die nicht verwendet werden, ausgeschaltet und der Stand-by-Modus möglichst vermieden werden. Filme können zudem über Laptop oder Tablet geschaut werden, da ein Fernseh- oder Computerbildschirm wesentlich mehr Strom verbraucht. Um Heizkosten zu sparen, sollte das Heizsystem regelmäßig gewartet werden. Auch die Dämmung von Heizungsrohren, Fenstern und Wänden kann die Heizkosten senken, wie es weiter heißt.

Abonnements prüfen und kündigen

Um versteckte und unnötige Kosten bei laufenden Abonnements zu vermeiden, sollten diese regelmäßig überprüft und eventuell gekündigt werden. Das kann beim Vertrag im Fitnessstudio anfangen, der nur selten genutzt wird, bis hin zu unzähligen Streaming-Diensten, deren Anzahl deutlich reduziert werden kann. Vor allem, wenn es um das Thema Sport geht, können viele Übungen und Trainings in den eigenen vier Wänden oder an der frischen Luft durchgeführt werden. Ebenso wie bei den meisten anderen Dingen existieren auch hierzu unzählige Anleitungen im Netz.



Die Möglichkeiten, Geld zu sparen, sind vielfältig und lassen sich auf fast alle Lebensbereiche ausdehnen. Um langfristig Geld beiseitezulegen, sollte auf jeden Fall ein Haushaltsbuch geführt und bewusster konsumiert werden, heißt es im Ratgeber der Sparkasse. Täglich kleine Beträge einzusparen, macht auf lange Sicht einen großen Unterschied.

