Job-Chancen: In diesen Branchen werden aktuell bevorzugt Mitarbeiter gesucht

StepStone-Auswertung

Laut einer Analyse des Karriereportals StepStone, die zwischen September 2020 und September 2021 durchgeführt wurde, gibt es 70 Prozent mehr neue Stellenausschreibungen als im vorherigen Jahr. "Das vergangene Jahr war von großer Unsicherheit geprägt. Es hat viele Menschen aber auch dazu gebracht, neu über ihren Job nachzudenken. Wir wissen, dass viele einen Wechsel in Betracht ziehen und sich eine neue Stelle und Arbeitgeber wünschen. Wir wollen alle Menschen dazu ermutigen, einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Die Chancen dafür standen nie besser als jetzt", erklärte StepStone-Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann in einer Pressemitteilung.

Gute Chancen für Quereinsteiger

Wer eine berufliche Umorientierung anstrebt hat laut StepStone 2021 besonders gute Chancen, eine solche zu realisieren. Mehr als verdoppelt hat sich beispielsweise die Nachfrage nach Arbeitnehmern im Bereich des Personalwesens, wobei im Besonderen nach Recruitern gesucht wird. Die Bereiche Einkauf und Logistik können einen Anstieg von 100 Prozent verzeichnen, die Job-Chancen im Bereich Handwerk stiegen um 84 Prozent. Auch in der Verwaltung werden händeringend Arbeitnehmer gesucht - hier gab es einen Anstieg der Nachfrage um 74 Prozent. Im Vertrieb werden 41 Prozent mehr Arbeitnehmer gesucht.

"Die aktuelle Jobsituation ist ideal für all diejenigen, die in Erwägung ziehen, einmal etwas ganz anderes zu machen. Sei es, einen neuen Job auszuprobieren oder in eine andere Branche zu wechseln", führte Zimmermann weiterhin aus. "Für eine*n Verkäufer*in im Einzelhandel kann es beispielsweise die Gelegenheit sein, in den Vertrieb oder Kundenservice eines Digitalunternehmens zu wechseln. Wir bei StepStone unterstützen die Menschen dabei, diesen Karriereschritt zu gehen."

StepStone-Prognose

Wie die Datenanalysten des Karriereportals erklären, befindet sich der Arbeitsmarkt bereits seit Längerem im Aufschwung. Im Moment kann mit 5,2 Prozent eine Arbeitslosenquote festgestellt werden, die sich wieder annähernd auf dem Niveau des Februars 2020 befindet.

"Der Jobmarkt zeigt sich nicht nur weiterhin sehr robust - wir sind sicher, dass diese Entwicklung so weitergehen wird. Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Dem Arbeitsmarkt werden in den nächsten Jahren Millionen Menschen verloren gehen. Für Jobsuchende wird die Auswahl immer größer und es damit immer einfacher, den richtigen Job zu finden", sagt Zimmermann.

