Eine aktuelle Befragung zeichnet ein alarmierendes Bild vom deutschen Arbeitsmarkt. Fast jeder zweite Beschäftigte empfindet Unzufriedenheit oder sogar offene Ablehnung gegenüber seiner Tätigkeit. Verschiedene Studien verdeutlichen, wie tief der Frust reicht und welche Faktoren besonders häufig genannt werden. Zugleich zeigt sich, dass viele trotz der negativen Stimmung in ihrem Job verharren.

Jobfrust auf dem Vormarsch

Nahezu jede zweite Person in Deutschland ist mit ihrer Arbeit unzufrieden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Jobportals Indeed hassen 43,8 Prozent der Arbeitnehmer ihren Job regelrecht und wünschen sich das Wochenende würde noch über den ganzen Montag gehen. Unter den Befragten gaben auch 40 Prozent an, sich deshalb gelegentlich Krankzumelden, trotz allgemeinem Wohlbefinden.

Ursachen für Unzufriedenheit

Ein wesentlicher Grund liegt in den fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten. Eine Studie der StepStone Group aus 2023 kam zu dem Ergebnis, dass 70 Prozent der Arbeitnehmer keine ausreichende Förderung durch ihre Vorgesetzten erkennen. Daneben belastet der hohe Arbeitsdruck: Überstunden, Personalmangel und mangelnde Anerkennung prägen den Alltag vieler Angestellter. The Munich Eye verweist auf die starke Belastung, die sich aus diesen Faktoren ergibt.

Zwischen Resignation und Burnout

Für viele ist Stress längst zum Alltag geworden. The Munich Eye zeigt, dass 40 Prozent der Befragten unter erheblicher Belastung stehen, während nur neun Prozent noch eine echte Bindung zu ihrem Arbeitgeber empfinden. Dieser Mangel an Identifikation führt bei vielen zu einem emotionalen Rückzug. Motivation geht verloren, Resignation breitet sich aus, und nicht selten folgt eine innere Kündigung. Unternehmen laufen dadurch Gefahr, dass Leistungsträger ausbrennen oder auf Dauer ausfallen.

