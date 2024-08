Karriere

Berufliches Vorankommen ist für viele Menschen ein steiniger Weg. Welche Fähigkeiten sind wichtig, um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen? Eine Karriere-Expertin betont eine besonders wichtige Fähigkeit.

Besonders Männer haben Probleme mit Zusammenarbeit

Die Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit ist die wichtigste Voraussetzung für beruflichen Erfolg und Erfüllung im Job, schreibt Heidi K. Gardner von der Harvard Law School in einem Beitrag für CNBC. Viele Arbeitgeber haben schon immer Wert daraufgelegt, dass potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut im Team arbeiten können, was zu unterschiedlichen Ansätzen und Herangehensweisen führt, von denen Projekte profitieren können. Laut Gardner ist es jedoch nicht nur wichtig, dass innerhalb der eigenen Abteilung gut zusammengearbeitet wird, sondern auch, dass die allgemeine Fähigkeit zur Zusammenarbeit über die Grenzen des Kern-Teams hinaus vorhanden ist. Sie betont, dass diese Fähigkeit zur teamübergreifenden Zusammenarbeit äußerst selten sei und Männer besonders darauf achten sollten. Gardner stützt ihre Aussage auf die Ergebnisse einer McKinsey-Studie von 2021 über "Frauen auf dem Arbeitsmarkt", die besagt, dass Frauen in Führungspositionen im Vergleich zu Männern in Führungspositionen doppelt so häufig teamübergreifende Zusammenarbeit unterstützen.

Dankbarkeit und Wertschätzung sind wichtige Eigenschaften

Gardner gibt ein paar praktische Tipps, die man anwenden kann, um die eigene Teamfähigkeit zu erhöhen. Um die teamübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern, sei es wichtig, sich bewusst zu machen, dass dies kein einfacher Prozess ist. Zunächst müssen die beteiligten Personen zusammengebracht werden, um an der Problemlösung zu arbeiten. Es sei wichtig, offen, lernwillig und divers zu sein, und sich bewusst zu sein, dass andere Menschen über Wissen verfügen, das man nutzen kann. Man müsse nur bereit sein, zuzuhören. Um besonders erfolgreich zu sein, empfiehlt Gardner, Teams aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkten, verschiedenen Alters und Lebenserfahrungen zusammenzusetzen. Zudem solle man Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen und sich von dem "Ich-zuerst" - Gedanken verabschieden. Es sei wichtig, dem Team gegenüber wertschätzend zu sein und zu artikulieren, dass und wie man von der Teamarbeit profitiert hat. Wenn man an einem Projekt arbeitet oder etwas auswerten möchte, kann man Kolleginnen und Kollegen mit anderen beruflichen Schwerpunkten um Unterstützung bitten, um das Ergebnis zu bereichern und umfassender zu gestalten. Wenn man das Ergebnis präsentiert, sollte man die Kolleginnen und Kollegen nennen, die geholfen haben, um sich wertschätzend zu zeigen und gleichzeitig die eigene Arbeit glaubwürdiger zu machen. Dies würde dazu führen, dass der Zusammenhalt im Team gestärkt wird.

Redaktion finanzen.net