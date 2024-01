Karriere im Startup

Startups bieten Arbeitnehmern oft die Möglichkeit, in ein äußerst dynamisches Umfeld einzutauchen. Im Gegensatz zu den oft sehr klaren Strukturen in großen Unternehmen ändern sich die Herausforderungen und Verantwortlichkeiten in jungen Unternehmen recht rasch. Wer diese Chancen nutzen möchte, sollte sich jedoch auch über die Erwartungen und Gewohnheiten der Branche im Klaren sein.

Berufseinstieg im Startup: Familiäres Umfeld und große Herausforderungen

Berufseinsteiger suchen oft nach einem vergleichsweise lockeren Arbeitsumfeld. Einige werden von den festen Strukturen und dem konservativen Umgang in großen Unternehmen abgeschreckt und suchen nach familiäreren Alternativen. Startups stehen hoch im Kurs, denn hier erhoffen sich die jungen Absolventen einen persönlicheren Austausch innerhalb der Belegschaft und gute Aufstiegschancen.

Das Startup-Magazin startupvalley.news erklärt, dass sich die jungen Unternehmen zwar durch ein hohes Wachstumspotenzial auszeichnen, aber damit oftmals auch größere Risiken einhergehen. Einsteiger in Startups sollten sich einer Vielzahl von Herausforderungen bewusst sein, wenn sie diesen Karriereschritt wagen möchten.

Realität im Startup-Umfeld: Zwischen Dynamik und Unsicherheiten

In den frühen Phasen ihrer Existenz arbeiten Startups oft nicht profitabel. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zeigen sie nicht die gleiche Stabilität wie große Unternehmen, was laut studysmarter.de zu möglichen Entlassungen von Mitarbeitenden oder sogar zur Auflösung des Unternehmens führen kann. Obwohl die Arbeitserfahrung in einem Startup aufgrund ihrer Vielseitigkeit als Vorteil gelten kann, besteht im Falle eines erfolglosen Startups die Möglichkeit, dass zukünftige Arbeitgeber diese Fähigkeiten mit dem Unternehmenserfolg (oder Misserfolg) in Verbindung bringen.

Im Weiteren erläutert das Portal, dass nicht nur Überstunden, sondern auch die Erreichbarkeit nach Feierabend und am Wochenende zur Normalität im Startup-Umfeld gehören. Zudem führt startupvalley.de an, dass der Umfang der Aufgaben häufig das eigene Profil übersteigt. Das bedeutet, dass Mitarbeitende oft mit völlig neuen und ungewohnten Tätigkeiten und Situationen konfrontiert werden. Unsicherheiten und Veränderungen gehören also ebenso wie Überstunden zu den üblichen Herausforderungen für Mitarbeitende in Startups.

Berufseinsteiger im Startup-Umfeld müssen sich zusätzlich darauf einstellen, ein vergleichsweise niedriges Gehalt zu erhalten. Insbesondere in den frühen Phasen der Gründung verfügen die Unternehmen, so studysmarter, oft nicht über das Budget, um ihren Mitarbeitenden hohe Gehälter zu zahlen.

Karrierechancen: Schneller Aufstieg durch Eigenständigkeit und Verantwortung

Die Arbeit in Startups bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sich für die Mitarbeiter früher oder später auszahlen können. Laut dem Karriereportal karrierebibel.de entscheiden sich einige Berufseinsteiger besonders wegen der Selbstständigkeit, den Aufstiegsmöglichkeiten, der Kreativität, den Erfahrungen sowie der Dynamik und Experimentierfreude für Startups.

Mitarbeiter haben in diesem Umfeld die Möglichkeit, die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitzugestalten, wie das Karriereportal betont. Dies erfordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit, das von den Kollegen in jungen Unternehmen erwartet wird. Wer aktiv zur Erfolgsgeschichte des Startups beiträgt, hat oft gute und schnelle Aufstiegschancen, da Leistungen und Engagement sich in kleineren Unternehmen oft schneller auszahlen.

Die Unternehmen bieten den Mitarbeitern oft großen Freiraum, ergänzt karrierebibel.de. Eingebrachte Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten werden häufig aufgegriffen, wodurch Mitarbeiter auch ihre Kreativität einbringen können. Die Erfahrungen im Startup, insbesondere die ausgeprägte Eigenverantwortung, können von Vorteil sein, wenn man später selbst gründen möchte oder sich nach einer gewissen Zeit nach einem neuen Arbeitgeber umsieht.

Da Startups oft in sich schnell entwickelnden Umgebungen aktiv sind, befinden sie sich auch selbst im kontinuierlichen Wandel. Dies bietet Mitarbeitern laut karrierebibel.de die Möglichkeit, viele Dinge auszuprobieren, was in großen Unternehmen oft nicht machbar wäre. Es besteht also die Chance, schnell zu lernen, welche Wege und Erfahrungen erfolgreich waren und welche nicht.

Steile Lernkurve und eine Vielzahl an Erfahrungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Dynamik von Startups in einigen Fällen zu einer steilen Lernkurve und schnellen Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeitende führen kann. Da die Verantwortlichkeiten oft nicht klar abgegrenzt sind, haben Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Situationen zu lernen und sich zusätzliche Fähigkeiten anzueignen. Allerdings müssen diejenigen, die sich für einen Einstieg in ein Startup entscheiden, häufig mit langen Arbeitstagen, einem sich ständig verändernden Umfeld und vergleichsweise niedrigen Gehältern rechnen.

