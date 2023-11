Erfolgreich im Beruf

Sheryl Sandberg ist nicht nur aufgrund ihres Vermögens Vorbild für viele ambitionierte Arbeitnehmer auf der Welt. Abgesehen davon gibt die Selfmade-Milliardärin vielen Frauen Mut, ihre Karriereziele konsequent und selbstbewusst zu verfolgen. Wir haben die wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche Karriere der langjährigen Meta Co-Chefin Sandberg gesammelt.

Sheryl Sandberg kann bereits einige große Erfolge in ihrem Leben verbuchen. Die 54-jährige Powerfrau war nicht nur langjährige Co-Geschäftsführerin von Meta, ehemals Facebook, sondern macht gleichzeitig Frauen auf der ganzen Welt Mut, sich in der männerdominierten Führungsebene zu behaupten. Über ihre 2013 gegründete Kommunikationsplattform "Lean in Circles" haben berufstätige Frauen die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und sich in monatlichen Meetings mit Ermutigungs- und Entwicklungsideen weiterzuhelfen. Doch auch für viele Männer ist Sandberg ein Vorbild, schließlich hat sich die zweifache Mutter aus eigener Kraft ein milliardenschweres Vermögen aufgebaut. Etwa 1,7 Milliarden US-Dollar soll die ehemalige Meta-Kollegin von Mark Zuckerberg den Schätzungen von Forbes zufolge Ende Juni 2023 besessen haben. Das sind die wichtigsten Karriere-Tipps, die Sheryl Sandberg im Laufe ihres Berufslebens gegeben hat.

Seien Sie flexibel

Vor allem eine Sache würde die Karriere maßgeblich beeinflussen, meint die Milliardärin dem Karrieremagazin "1000 years of career advice" zufolge - und das ist Flexibilität: "Beweglichkeit ist das wichtigste persönliche Merkmal, das Sie haben müssen, um in diesem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein", betont sie. Dabei sei es vor allem wichtig, nicht jeden nächsten Karriereschritt bis aufs kleinste Detail zu planen, denn die besten Möglichkeiten und Chancen ergeben sich Sandberg zufolge, wenn man flexibel ist: "Wenn Sie Ihre Karriere zu sehr planen, werden Sie gegen Wände stoßen. Sie müssen agil sein", appelliert sie an ihre Zuhörer. Denn nur wer flexibel agiert, kann seinen Erfolg im Berufsleben langfristig steigern.

Kündigen Sie nicht, bevor Sie wirklich gehen

Einen weiteren Tipp hält die erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter für alle bereit, die im Begriff sind, ihren Job zu kündigen. Wie die British GQ berichtet, rät Sandberg, die Arbeit erst dann offiziell zu beenden, wenn man bereits einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat. Andernfalls könnte es nämlich sein, dass man eine Zeit lang arbeitslos bleibt oder am Ende gar in dem ursprünglichen Job verweilen und in einer durch die Kündigung angeschlagenen Arbeitsatmosphäre arbeiten muss. Daher sollte man seinen Job der ehemaligen Meta Co-Geschäftsführerin zufolge erst an den Nagel hängen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man einen neuen Ort zum Arbeiten gefunden hat.

Karriere muss nicht immer linear sein

Mit einem weit verbreiteten Missverständnis räumt Sheryl Sandberg ebenfalls auf. So müsse eine Karriere ihrer Meinung nach nicht linear verlaufen, um erfolgreich zu sein, wie Forbes und "1000 years of career advice" berichten. Ihre Karriere beschreibt die 52-Jährige daher eher als ein "Klettergerüst", denn vor allem Umwege und Hindernisse führen Sandberg zufolge auch langfristig zum Erfolg. Sie selbst arbeitete bei unterschiedlichen Einrichtungen (Weltbank, McKinsey, US-Finanzministerium), bevor sie den Spitzenjob bei Meta antrat. Mitte 2022 gab Sandberg ihren Rückzug als Co-Geschäftsführerin von Meta bekannt. Sie begründet den Schritt damit, sich in Zukunft mehr auf ihre Wohltätigkeitsaktivitäten konzentrieren zu wollen.

Keine Angst haben, auch mal rückwärtszugehen

Auch sollte man nach Sheryl Sandberg nicht immer den offensichtlichen Pfad in seinem Berufsleben einschlagen, berichtet das Karrieremagazin. Wichtig ist ihrer Meinung nach nämlich auch, dass man mögliche Alternativen immer im Blick behält, um diese in den richtigen Momenten zu wählen. "Es gibt so viele Male, in denen ich Leute gesehen habe, die diesen Sprung nicht geschafft haben, weil sie Angst haben, sich rückwärtszubewegen", erzählt die Karriere-Expertin in einem Interview. Es führt nicht immer der direkte Weg nach vorne zum besten Ergebnis - auch kleinere Umwege, Hindernisse und alternative Pfade enden häufig im Erfolg. Vor allem, wenn es um einen Wechsel des Fachgebietes geht, sollte man nicht zögern, wenn sich eine Chance ergibt, appelliert Sandberg an ihre Fans: "Eine der wichtigsten Zeiten, in denen ich sehe, dass Menschen nicht springen, wenn sie sollten, ist die Veränderung von Branchen oder Funktionen", erklärt die Geschäftsfrau.

Initiative ergreifen

Weiterhin ist es der Milliardärin zufolge unbedingt notwendig, Initiative und Ehrgeiz im Beruf zu zeigen: "Es ist schwer, sich jemanden als Führungskraft vorzustellen, wenn sie immer darauf wartet, dass ihr gesagt wird, was sie tun soll", erklärt Sandberg laut "1000 years of career advice". Dadurch machen man auf sich aufmerksam, verschaffe sich Anerkennung und machen den eigenen Standpunkt klar. Nur wer Eigeninitiative zeigt und Wünsche sowie Forderungen äußert, kann von der Geschäftsleitung wahrgenommen werden und seine eigene Karriere vorantreiben.

Hören Sie nie auf zu träumen

Sheryl Sandberg ist außerdem der Meinung, dass man nie aufhören sollte zu träumen. Vor allem im Beruf sei dies enorm wichtig: "Ich glaube, jeder sollte einen langfristigen Traum haben", schreibt Sandberg in einem Beitrag, wie Forbes berichtet. Weiterhin schwört die erfolgreiche Geschäftsfrau auf einen 18-monatigen Plan, in dem die unmittelbaren Ziele für die Arbeit festgehalten sind. Dieser Plan soll Arbeitnehmern dabei helfen, ihre Vorhaben konsequent zu verfolgen. So sollte man sich ständig fragen, wie man seine Leistung noch verbessern und an welchen Eigenschaften man noch weiter feilen könnte, meint die Karrierefrau: "Wenn ich Angst habe, etwas zu tun, liegt es normalerweise daran, dass ich nicht gut darin bin" betont Sandberg Berichten der Forbes zufolge. Nur das ständige Streben nach Verbesserung und Weiterentwicklung können Sandberg zufolge, zu einer erfolgreichen Karriere führen.

