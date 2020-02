Hohe Gehälter: In diesen Tech-Jobs haben ITler die besten Karrierechancen

Karriere in der IT-Branche

In der modernen Gesellschaft, in welcher Technologie alltäglich und in gewissen Maßen bestimmend geworden ist, wachsen die Stellenangebote in der IT-Branche fortlaufend. Auf der US-amerikanischen Jobbörse Glassdoor bestimmen Tech-Jobs die Liste der "25 lukrativsten Jobs mit den besten Karrierechancen." Das Ranking wurde unter Berücksichtigung von folgenden Kriterien durchgeführt:

• Karrierechancen: In den jeweiligen Berufen angestellte Umfrageteilnehmer haben die Karrierechancen des eigenen Jobs auf einer Skala von 1-5 bewertet.

• Stellenangebote: Es wurden ausschließlich Berufe mit mindestens 2.000 Stellenangeboten auf Glassdoor gelistet.

• Mittelwert der Jahreseinkommen: Zudem wurden nur Jobs ab einem Jahreseinkommen von 80.000 US-Dollar im Median berücksichtigt.



Top 5 der aussichtsreichsten IT-Jobs

1. Salesforce Developer

Salesforce ist ein internationaler Softwareentwickler der Cloud-Lösungen für Unternehmen bietet. Salesforce Developer arbeiten nicht zwangsläufig für Salesforce per se, sondern arbeiten auf der Salesforce-Plattform als Entwickler. Sie sind zuständig für unter anderem Software- und Computersprache.

Mit 3.193 Jobangeboten und einem Jahresgehalt von 83.721 US-Dollar, bietet der Beruf des Salesforce Developers attraktiven Lohn mit vielen offenen Stellen. Die mit 4,1 bewerteten Karrierechancen verhelfen diesem Beruf auf Platz 1 des IT-Job-Rankings.

2. Product Designer

Der Beruf des Product Designers ist breit gefächert, häufig arbeiten Product Designer unter den Berufsbezeichnungen "Experience Designer", "Information Architect" oder "Experience Architect". Somit haben Product Designer in der Realität verschiedene Aufgaben, aber im Allgemeinen arbeiten sie in der Entwicklung für neue Produkte und lösen entstehende technische Probleme.

Auch Product Designer bewerteten die Karrierechancen mit 4,1 und ein Jahreseinkommen 102.054 US-Dollar macht diesen Beruf zudem äußerst lukrativ. Wahrscheinlich bestehen aufgrund dessen nur 2.045 offene Stellen. Somit findet sich der Beruf des Product Designers auf Platz 2 des Rankings wieder.

3. Data Scientist

Data Scientists sammeln für Unternehmen Daten und werten diese im Anschluss aus. Sie stellen demnach Analysen auf und extrahieren Wissen aus Prozessen und Algorithmen. Data Scientists erledigen mathematische und informationstechnologische Aufgaben, zudem müssen sie aktuelle Trends erkennen und als Information verwerten.

Mit 6.789 offenen Stellen auf Glassdoor sind Data Scientists sehr gefragt und werden mit einem Gehalt von 110.160 US-Dollar auch entsprechend entlohnt. Karrierechancen von 3,9 verhindern jedoch eine bessere Platzierung im Ranking.

4. Java Developer

Die Software Java wird für eine Vielzahl von Programmen und Internetseiten benötigt, es ist eine spezielle Programmiersprache, die Entwicklern die Übersetzung von verschiedenen Quellcodes ermöglicht. Demnach entwickeln Java Developer anwenderfreundliche Softwarelösungen für eine beliebige Varietät an Aufgaben.

Java Developer bewerteten ihre Karrieremöglichkeiten mit 3,9, also gut. Sie verdienen jedoch mit 82.087 US-Dollar deutlich weniger als Data Scientists, weshalb es der Beruf trotz 9.367 offener Stellen nicht in die Top 3 des Rankings schaffen konnte.

5. Mobile Developer

Wie der Name es vermuten lässt, entwickeln Mobile Developer Software für mobile Endgeräte. Unabhängig ob Android, iOS oder Windows, demnach beherrschen sie den Umgang mit einigen Programmiersprachen um für die jeweiligen Plattformen Spiele, Arbeits- und Informationsprogramme zu entwickeln.

Mobile Developer finden auf Glassdoor 2.097 Stellenangebote und können ein Gehalt von 94.555 US-Dollar erwarten. Aufgrund einer Bewertung der Karrierechance von 3,8 belegt das Berufsfeld des Mobile Developer den fünften Platz im Ranking.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com