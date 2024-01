Innovation

Die Consumer Electronics Show (CES), die jährlich auf einem riesigen Messegelände in Las Vegas stattfindet, gilt jedes Jahr als Höhepunkt im Bereich neuer Tech-Innovationen für Verbraucher. Laut Angaben des Veranstalters gab es 2024 über 4.300 Aussteller und über 135.000 Teilnehmer. Die folgenden Produkte haben für besonderes Aufsehen gesorgt.

• Samsung präsentiert hochmoderne KI-Küche

• Durchsichtiger Fernseher von LG sorgt für Aufsehen

• Neue Augmented Reality Brille Xreal



Künstliche Intelligenz

Wie zu erwarten war, spielte Künstliche Intelligenz (KI) auch auf dieser Messe eine große Rolle. Neben generativer KI lag ein besonderer Fokus auf anderen Anwendungen, insbesondere im Bereich Smart Home.

Ein prominentes Beispiel für neue KI-Anwendungen in den eigenen vier Wänden ist ein neues System von Samsung, mit dem sich die eigene Küche in ein hochmodernes KI-Umfeld verwandelt, das einem beim Kochen und bei der Planung von Mahlzeiten hilft. Laut Angaben von Samsung erkennen intelligente Kameras im Bespoke Family Hub+ Kühlschrank automatisch Lebensmittel, die schlecht geworden sind oder verwertet werden müssen. Außerdem werden frische Lebensmittel identifiziert und auf einem Bildschirm angezeigt, der mit dem eigenen Smartphone verbunden werden kann. Mithilfe eines Galaxy-Smartphones können Inhalte des Handys außerdem auf den Kühlschrank-Bildschirm gespiegelt werden, was es einem ermöglicht, während des Kochens beispielweise Videos zu schauen. Der "Samsung Food Service" hilft außerdem dabei, Mahlzeiten anhand von Fotos zu erkennen und entsprechende Rezepte vorzuschlagen. Zusätzlich soll neben dem neuen Kühlschrankmodell auch ein neues Induktionskochfeld vorgestellt werden.

Eine weitere interessante technologische Neuerung im Bereich KI, die nicht unbedingt an private Verbraucher gerichtet ist, ist ein von Bosch neu konzipiertes Waffendetektoren-System. Dieses System kann insbesondere dafür genutzt werden, die Sicherheit von Schulen und Hochschulen zu erhöhen, was in den USA leider immer wieder ein wichtiges Thema ist. Das System kombiniert laut Hersteller mehrere hochwertige Videokameras und Geräuschsensoren und verwendet KI in einem nahezu unsichtbaren Sicherheitssystem, um sofort zu erkennen, wenn jemand mit einer Waffe einen bestimmten Bereich, wie beispielsweise eine Schule, betritt. Das System wurde bei den CES 2024 Innovation Awards als "Best of Innovation" in der Kategorie KI ausgezeichnet und erhielt den Innovationspreis in der Kategorie "Human Security for All".

Waschmaschine, Trockner, Staubsauger und Wischmopp in einem Gerät

Im Bereich der Haushaltshilfe hat das US-Unternehmen Eureka ein neues hybrides Haushaltsgerät, den Dual Washing Bot, präsentiert, das Waschmaschine, Trockner, Staubsaugroboter und Roboter-Wischmopp in einem vereint, wie von Digital Trend berichtet wird. Es handelt sich um das erste Gerät dieser Art und sieht auf den ersten Blick wie eine normale Waschmaschine aus. Der Clou ist allerdings, dass ein separater Staubsaugroboter, der ebenfalls über eine Wischmopp-Funktion verfügt, an das Gerät angedockt werden kann. Die Waschmaschine bleibt also wo sie ist und fährt nicht in der Wohnung herum.

Durchsichtiger Fernseher von LG

Im Bereich der Multimediageräte ist der neue LG Signature OLED T 4K ein echter Hingucker. Anstelle eines herkömmlichen Fernsehers handelt es sich um den ersten Fernseher, der im ausgeschalteten Zustand komplett durchsichtig ist. Der große Vorteil dieses Fernsehers besteht darin, dass er im ausgeschalteten Zustand praktisch nicht auffällt und sogar als Einrichtungsgegenstand benutzt werden kann, was bei einer Größe von 77 Zoll bei einem herkömmlichen Fernseher durchaus anders wäre. Anstelle der üblichen Kabellage benötigt der Fernseher außerdem nur ein Stromkabel. Weitere technische Merkmale sind ein neuer AI-Prozessor, der laut Hersteller eine um 70 Prozent verbesserte Grafikleistung bietet, sowie eine um 30 Prozent höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Augmented Reality Brille

Im Bereich der Augmented Reality gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Das chinesische Unternehmen Xreal drängt neben den etablierten Marktführern Apple und Meta nun ebenfalls auf den Markt und hat mit ihrer Air 2 Ultra eine Brille vorgestellt, die äußerlich einer herkömmlichen Sonnenbrille ähnelt. Laut Hersteller sind auf der Innenseite der Brille zwei Full HD-Displays verbaut, die mit dem eigenen Computer, Smartphone oder Steamdeck verbunden werden können. Die Brille kann im Online-Shop des Herstellers für 799 Euro erworben werden, Lieferbeginn ist allerdings erst ab Mitte April 2024. Im Vergleich zum Apple Vision Pro Headset, das erst ab einem Preis von 3499 Dollar zu haben ist, stellt die Brille von Xreal somit eine kostengünstigere Alternative dar.

Redaktion finanzen.net