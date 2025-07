Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 719,24 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 719,24 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 718,34 USD. Bei 723,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 439.884 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 747,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gewinne von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 757,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 42,31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,64 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

Musk kündigt an: Teslas werden mit KI-Chatbot Grok ausgestattet