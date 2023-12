Karrierestart

In der zweiten Lebenshälfte ein völlig neues Projekt zu starten und ein Unternehmen zu gründen, scheint zunächst eher unrealistisch. Dabei bringen reichlich Lebens- und Berufserfahrung viele Vorteile mit sich und können eine erfolgreiche Unternehmensgründung sogar fördern.

Die Gründe für einen neuen Karrieresprung sind vielfältig

Das Warum der Unternehmensgründung in der zweiten Lebenshälfte lässt sich nicht pauschalisieren. Dennoch zeigen sich gewisse Muster bei der Entscheidungsfindung. Einem Beitrag des Portals gründer.de zufolge kann dabei beispielsweise der Wunsch nach Unabhängigkeit eine Rolle spielen, wenn der bisherige berufliche Werdegang durch eine Festanstellung nur begrenzten Raum für Selbstbestimmung bot. Andere wiederum haben den höchstmöglichen Berufsgrad ihrer Branche bereits erreicht und die nächste Herausforderung bestehe nun in der Selbstständigkeit, so das Portal weiter. Dabei betont gründer.de, dass finanzielle Bedingungen für viele Gründer über 50 nur eine untergeordnete Rolle spielen. Oftmals seien die Weitergabe der eigenen Erfahrungen und der gesellschaftliche Beitrag durch die Unternehmensgründung viel relevanter.

Die eigenen beruflichen Perspektiven und Lebenserfahrungen sind dabei auch ein wichtiger Bestandteil von älteren Entrepreneuren. Einem Beitrag von NextAvenue.org zufolge sind diese Erfahrungen nämlich der Grund für ausgeprägte Problemlösungskompetenzen - unabhängig von dahinterstehenden Motiven der Unternehmensgründung. Das Portal gründer.de erklärt außerdem, dass Personen mit voranschreitendem Alter einen Zuwachs an Autorität und Glaubwürdigkeit erleben, wodurch Kundenakquise und Aufgaben einer Führungsposition oftmals leichter fallen. Diese Vorteile zeigten sich auch in einer Studie der US-amerikanischen Bundesbehörde "Bureau of the Census": Ein Gründer, der 50 Jahre oder älter ist, habe eine 2,8 Mal höhere Wahrscheinlichkeit, im Besitz eines erfolgreichen Unternehmens zu sein als eine nur halb so alte Person, so die Ergebnisse der Studie.

Bekannte Franchise-Unternehmen wurden von Menschen Ü50 gegründet

Ein Beitrag von Business Insider India widmet sich bekannten Unternehmen, welche von Personen über 50 gegründet wurden. Darunter befinden sich unter anderem Weltkonzerne wie McDonalds oder KFC.

So lassen sich beispielsweise die Wurzeln von McDonalds im Jahr 1954 finden, als Ray Kroc in einem Restaurant der Brüder Dick und Mac McDonald aß. Der damals 51-Jährige war so begeistert von dem Restaurant der McDonalds, dass er ein Jahr darauf - im Alter von 52 Jahren - ein Franchise aus diesem machte und bereits 1958 den 100 millionsten McDonalds Burger verkaufte.

Ein ebenso imposantes Beispiel ist Harland Sanders, nach einer militärischen Laufbahn und Erfahrungen in verschiedenen Berufen im Alter von 40 Jahren eine Tankstelle eröffnete. Dort vertrieb er nebenbei gebratenes Hähnchen, um mehr Kunden zu gewinnen. Erst im Alter von 62 Jahren verkaufte er sein bis dahin berühmt gewordenes Rezept an einen Freund in Salt Lake City, das Franchise KFC war geboren. Ein Jahrzehnt später besaß das Unternehmen hunderte Franchises und Sanders verkaufte seine Anteile für zwei Millionen US-Dollar.

Planung ist der erste Schritt

Um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, ist es wichtig, die Ziele und das Konzept des künftigen Betriebs bis ins kleinste Detail herauszuarbeiten, so gründer.de. Außerdem seien die eigene Einstellung und Motivation elementar, um erfolgreich zu werden. Basis ist daher ein sorgfältig durchdachter Businessplan. Da Banken und andere Investoren oftmals eher abgeneigt seien, Kredite an für neu gegründete Unternehmen zu vergeben - insbesondere an ältere Gründer - könne ein ausgereifter Businessplan zu einem späteren Zeitpunkt von Vorteil sein, um die eigene Kompetenz herauszustellen, heißt es im Beitrag weiter. Eine ausreichende Planung sollte ebenfalls eine Exitstrategie beinhalten, um die Existenz auch im Falle des Scheiterns sichern zu können. Eine zentrale Empfehlung sämtlicher Gründerportale ist daher, sich über die unterschiedlichen Rechtsformen zu informieren und eine geeignete auszuwählen. Auch die Art der Altersvorsorge sollte in die Planung miteinbazogen werden.

Genügend Startkapital sammeln

Wie zuvor erwähnt, sind Banken und andere Investoren eher abgeneigt, neuen Unternehmen Kredite zu genehmigen. Diese Ansicht vertritt auch Shakia Webb, Senior Program Officer der Kauffmann Foundation. In einem Interview mit NextAvenue.org erläutert sie hierzu Folgendes: "Für ein neu gegründetes Unternehmen kann es oft eine Herausforderung sein, Geld zu bekommen. […] Banken und andere Geldgeber wollen historische Trends sehen". Dies kann für neue Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Aus diesem Grund sei die primäre Quelle für das Startkapital dem Portal zufolge die eigene Tasche. Dabei sollte Gründern bewusst sein, dass neue Betriebe in der Regel 18 bis 24 Monate Anlaufzeit benötigen, bis sie sich selbstständig finanzieren können, heißt es weiter. Um diesen Zeitraum überbrücken zu können, nutzen viele Unternehmer die Möglichkeit, den bisherigen Beruf weiterhin auszuüben und die Neugründung nebenbei zusätzlich zu bewerkstelligen. Unabhängig von der Finanzierung sei es dem Beitrag zufolge von großer Bedeutung, ein adäquates Risikomanagement zu besitzen und die eigenen (finanziellen) Möglichkeiten nicht zu überschreiten. In einem Interview mit dem Portal äußert sich William Gartner, ein von der Bertarelli Foundation ausgezeichneter Professor am Babson College, wie folgt: "Kluge Unternehmer verlieren nie mehr, als sie es sich leisten können. […] Sie fahren mit der Zeit kleine Gewinne ein und testen den Markt mit der Zeit aus".

In die eigene Person investieren

Neben dem Startkapital sollten auch die Investments des Unternehmens gut überlegt sein. Dabei sollte der Ausbau der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht außer Acht gelassen werden. Besonders für älteren Generationen sei es wichtig, sich auch mit neuen technischen Trends vertraut zu machen, etwa in der Neukundenakquise, wie gründer.de verrät. Dabei macht das Portal auf staatliche Finanzierungshilfen für Gründer, wie beispielsweise Mikrokredite oder vergünstige Konditionen, aufmerksam. Auch Kelly Ndupuechi, Entrepreneurin und Leiterin der Abteilung Förderung sowie Marketing bei Women Ventures, äußert sich hierzu in einem Interview mit NextAvenue.org: "Investieren Sie in sich selbst".

Bestehende Kontakte nutzen

Nicht zuletzt empfiehlt gründer.de, das eigene Netzwerk zu nutzen. Aufgrund des langjährigen beruflichen Werdegangs haben Entrepreneure über 50 einen massiven Vorteil: die bestehenden Kontakte. Diese seien dem Portal zufolge eine der wichtigsten Ressourcen, wenn es um den beruflichen Erfolg gehe. Denn aus berufsbezogenen Kontakten können Kunden, Partner oder Investoren entstehen, welche schlussendlich zu mehr Reichweite und Kapital führen können. Ein echter Goldschatz für Akquise und Vertrieb, so das Portal.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net