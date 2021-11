Jeff Bezos wollte mit Tom Hanks ins Weltall fliegen - doch der lacht nur darüber

Tom Hanks spöttelt über den Kurztrip ins Weltall

Der Forrest Gump-Darsteller Tom Hanks hat in der Talkshow von US-Moderator Jimmy Kimmel enthüllt, dass er tatsächlich von Jeff Bezos darauf angesprochen wurde, ob er diesen bei einem erneuten Flug ins Weltall begleiten wolle. Dem Schauspieler zufolge hätte dies jedoch einen nicht unerheblichen Haken gehabt: Er hätte für den Trip nämlich selbst bezahlen müssen, ganze 28 Millionen US-Dollar, um genau zu sein. Mit einem Schmunzeln lehnt sich Hanks zu dem Talkshow-Host und meint: "Ich bin gut im Geschäft, Jimmy, ich bin gut im Geschäft. Aber ich zahle keine 28 Millionen Scheine!" Daraufhin lässt es sich der Oscar-Preisträger nicht nehmen, den von ihm abgelehnten zwölfminütigen Kurztrip ins Weltall ordentlich auf die Schippe zu nehmen. Er ruft dem Publikum zu: "Das können wir alle zusammen zu Hause simulieren!", positioniert sich in seinem Sitz in einer beinahe waagrechten Lage und beginnt, seinen Körper in wilden Bewegungen zu schütteln und ein ersticktes Rufen von sich zu geben, um die auf einen Astronauten bei einem Raketenstart einwirkenden G-Kräfte zu simulieren. Das Publikum honoriert seine humoristische Darbietung mit ausgelassenem Gelächter. Hanks brachte damit gekonnt zum Ausdruck, dass bei einem derartig kurzen Ausflug die Erfahrung hauptsächlich aus dem Start und der Rückreise besteht und wenig Zeit bleibt, den Aufenthalt im All wirklich zu genießen.

Viele Stars wollen sich den Traum von der Raumfahrt erfüllen

Doch es gibt auch einige berühmte Persönlichkeiten, die an der Möglichkeit interessiert sind, den Planeten für eine Weile zu verlassen. So sorgte beispielsweise der inzwischen 90-jährige William Shatner, der in der Serie Star Trek Captain Kirk spielte, Mitte Oktober mit seiner Reise ins Weltall für Aufsehen. Der gealterte Schauspieler war jedoch im Gegensatz zu Tom Hanks von Blue Origin eingeladen worden und musste für den Trip nichts bezahlen.

Obwohl er das Angebot von Jeff Bezos abgelehnt hat, soll Tom Hanks future zone zufolge zu der Gruppe von Stars gehören, die ein Ticket für einen Flug auf Richard Bransons kommerziellem Raumschiff Virgin Galactic reserviert haben. Etwa 600 Personen aus 58 Ländern sollen die Tickets ergattert haben, von denen eines bis zu 250.000 US-Dollar kosten kann. Laut Insidern gehören zu den Hollywood-Persönlichkeiten, die sich ein Ticket gesichert haben, neben Hanks auch Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie, Russel Brand, Lady Gaga, Katy Perry und Justin Bieber. Der Gesamtwert der bisher eingegangenen Ticket-Anzahlungen wird von dem Unternehmen auf 80 Millionen US-Dollar geschätzt, man hofft darauf, jährlich 400 Flüge mit jeweils sechs Passagieren durchführen zu können.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

